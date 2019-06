Kritik an Förderung

Reinhold Würth, Gründer des Konzerns Würth. © dpa

Künzelsau.Der Firmenpatriarch des Werkzeughändlers Würth vermisst Elitenförderung in Deutschland. „Ich bin sehr dafür, Menschen, die benachteiligt sind, zu fördern“, sagte Reinhold Würth, der selbst einen geistig behinderten Sohn hat, der „Bild“-Zeitung. „Aber die Elitenförderung fehlt bei uns im Land.“ In jeder Schulklasse werde so lange gewartet, bis es der Letzte begriffen habe. „So werden auch die Besten dazu erzogen, abzuwarten und zögerlich zu sein, und am Ende sind sie Durchschnitt“, sagte der 84-Jährige.

Der Unternehmer aus Künzelsau (Hohenlohekreis) sieht darin Gefahren für den Standort Deutschland. „Die Chinesen haben uns lange überholt. Sie lernen so schnell und kommen voran“, sagte er. „Da kann (US-Präsident Donald) Trump linksrum zappeln oder rechtsrum, es wird nichts nützen.“ dpa

