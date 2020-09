Kritik an gesenkter Umsatzsteuer

Mannheim.Steuerfachmann Christoph Spengel (Bild) von der Universität Mannheim hat seine Kritik an den gesenkten Umsatzsteuersätzen bekräftigt. „Es ist zu früh, die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu evaluieren“, sagte er. „Wird tatsächlich mehr konsumiert? Werden sämtliche Steuersatzsenkungen an die Verbraucher weitergeleitet?“ Zudem sei die zeitlich befristete Maßnahme für Unternehmen teuer und bürokratisch. „In Anbetracht des fehlenden Digitalisierungsschubes hätte ich mir anstatt einer Umsatzsteuersenkung Tablets für alle Schüler und Lehrer in Deutschland gewünscht.“ Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuersätze gesenkt, um in der Corona-Krise den Konsum zu stärken.

An diesem Dienstag diskutieren Experten auf der Jahrestagung des Mannheimer Forum Accounting & Taxation (Rechnungswesen und Steuern), welche Auswirkungen die Pandemie auf Unternehmen, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung hat. Spengel moderiert die virtuelle Veranstaltung gemeinsam mit Jannis Bischof, ebenfalls Ökonom an der Universität Mannheim.

Zu Gast sind: Dagmar Steinert, Finanzchefin von Fuchs Petrolub; Danyal Bayaz, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Mitglied im Finanzausschuss; Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung von PricewaterhouseCoopers. Auch der Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters Wirecard soll Thema sein.

Wer die Jahrestagung an diesem Dienstag, 29. September, von 17.30 bis 19 Uhr über das Internet verfolgen möchte, meldet sich per E-Mail an und erhält dann einen Link für die Videokonferenz.

