Kritik an Gewerkschaft

Heidelberg.Neue Runde im Streit beim Heidelberger Schreibwarenhersteller Lamy. In einem Brief an den Heidelberger IG-Metall-Geschäftsführer Mirko Geiger üben Mitarbeiter des Unternehmens Kritik an der Gewerkschaft. 126 von aktuell 150 Beschäftigten – mehrere Kollegen seien im Urlaub – sollen den Brief, der dieser Zeitung vorliegt, unterzeichnet haben.

Geiger solle dem Schreiben zufolge die „aggressive und unfaire Kampagne“ gegen Lamy stoppen. „Wir stehen hinter unserem Betriebsrat, hinter der Geschäftsführung und der C. Josef Lamy Gmbh“, heißt es wörtlich. Bereits im April sollen die Mitarbeiter Geiger mitgeteilt haben, dass sie durch Gerüchte über mögliche Geschäftsverlagerungen verunsichert worden wären.

Besonders die Kritik am neuen Betriebsrat, der bereits „viel erreicht“ habe, störe die Mitarbeiter. Auch verstehe die Belegschaft das aggressive Vorgehen gegen die neue Geschäftsführung nicht. Peter Utsch, der dieser seit Juni angehört, sei „jeden Tag für die Menschen in der Fertigung da“.

IG Metall weist Vorwürfe zurück

Türker Baloglu, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Heidelberg, weist die Vorwürfe für Geiger, der im Urlaub ist, zurück: „Ich gebe da nicht viel darauf.“ Laut dem Gewerkschaftssekretär hätten ihm Lamy-Mitarbeiter mitgeteilt, dass Kollegen sie zur Unterzeichnung des Briefes überredet hätten. Bereits im April soll es ein ähnliches Schreiben gegeben haben, das, so Baloglu, mit „erzwungenen“ Unterschriften versehen gewesen sein soll. „Mit der alten Geschäftsführung hatten wir keine Probleme “, sagt Baloglu.

Der Streit zwischen Lamy und der IG Metall schwelt bereits seit einigen Wochen. Die Gewerkschaft moniert Verstöße bei der vergangenen Betriebsratswahl im März und hat Klage gegen den Schreibwarenhersteller eingereicht (wir berichteten). Die Heidelberger Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichts befasst sich am 24. August außerdem mit der Klage des ehemaligen Betriebsratschefs von Lamy, der gegen seine außerordentliche Kündigung vorgehen will. obit

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018