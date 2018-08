Kritik wegen Wohnungsbau

Frankfurt/Mannheim/Heidelberg.Die Immobilienwirtschaft wirft Kommunen vor, Mittel für schnelles und günstiges Bauen nicht genug auszuschöpfen. Im Kampf gegen steigende Mieten in Großstädten werde von staatlicher Seite nicht genug getan, kritisierte der Zentrale Immobilien-Ausschuss (ZIA). „Die politischen Auflagen haben sich erhöht, die Grundstückspreise sind auf einem Allzeithoch, und Kosten für Baustoffe und Gewerke steigen konstant“, sagt ZIA-Präsident Andreas Mattner. Dabei gebe es Instrumente wie digitale Planungen, Konzeptvergaben für Grundstücke oder serielles länderübergreifendes Bauen.

Der Verband kritisiert den Bestand verschiedener Landesbauordnungen, die Verzögerungen und Kosten verursachten. Einmal genehmigte Bautypen sollten in allen Bundesländern anwendbar sein, um schnell in Serie bauen zu können. Zudem plädiert der ZIA für Konzeptvergaben. Dabei verzichten Kommunen bei der Vergabe von Grundstücken auf den maximal möglichen Preis und entscheiden nach Qualität des eingereichten Vorschlags – etwa energieeffiziente Kriterien oder Ideen für soziale gemischte Wohnquartiere.

Der Städte- und Gemeindebund entgegnete, Konzeptvergaben, serielles Bauen und digitale Planungen würden von den Kommunen „vielfach aktiv genutzt“. Dies seien zwar wichtige Instrumente, aber in erster Linie müssten Städte und Gemeinden bessere Möglichkeiten zur Mobilisierung von Bauland bekommen, sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Dazu seien Vereinfachungen im Planungs-, Bauordnungs- und Vergaberecht nötig. „Gefordert sind hier nicht die Kommunen, sondern Bund und Länder“.

Beispiele aus der Region

In der Region werden die kritisierten Mittel bereits angewandt, wie zwei Beispiele zeigen. In Mannheim hat der Gemeinderat im Mai einer Quote, Konzeptvergabe und der verbilligten Abgabe von städtischen Grundstücken zugestimmt, wie Jan Krasko von der Stabsstelle Presse und Kommunikation mitteilt. Künftig müssen 30 Prozent aller neu gebauten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (ab zehn Wohneinheiten) preisgünstig zur Miete angeboten werden. Diese darf 7,50 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten. Allerdings nur, wenn die Schaffung neuen Baurechts – ein Bebauungsplan – notwendig ist oder ein städtisches Grundstück entwickelt wird. „Ein Paradebeispiel ist das Spinelli-Gelände, auf dem es bisher kein Baurecht gegeben hat“, so Krasko.

In Heidelberg gibt es seit 2005 eine Quote für günstiges Wohnen. „Wird beim Bau erstmals Baurecht geschaffen oder geändert, kann die Stadt fordern, dass davon 20 Prozent ,gebundener Wohnraum’ wird. Dadurch wird preisgünstiges Wohnen besonders für Schwellenhaushalte geschaffen“, sagt Timm Herre vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. dpa/her

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018