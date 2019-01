Krombacher erhält recht

Außer Krombacher darf kein Brauer mit „Felsquellwasser“ werben. © dpa

Hamm.Die Krombacher Brauerei hat einen Rechtsstreit um die Bezeichnung „Felsquellwasser“ für ihr Brauwasser gewonnen. Das Oberlandesgericht Hamm wies gestern den Antrag eines Hobbybrauers in zweiter Instanz ab, den Begriff aus dem deutschen Markenregister zu streichen. Krombacher hatte die Bezeichnung 2010 unter Schutz stellen lassen. Deshalb darf kein anderer damit werben, auch sein Bier enthalte „Felsquellwasser“.

Der Anwalt des Hobbybrauers aus Neuss hatte argumentiert, die Brauerei nutze den Begriff „Felsquellwasser“ gar nicht als Bezeichnung für ihr Bier, sondern nur als Beschreibung für einen Inhaltsstoff. Deshalb müsse Krombacher auf die Markenrechte am Begriff „Felsquellwasser“ verzichten. In der ersten Instanz hatte der Kläger noch recht bekommen. Krombacher nutze den Begriff „Felsquellwasser“ so, wie er 2010 ins Markenregister eingetragen worden sei, sagte der Vorsitzende Richter Celso Lopez Ramos. Der Hobbybrauer könne deshalb nicht die Löschung der Wortmarke „Felsquellwasser“ verlangen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019