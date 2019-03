KSB – der schlafende Riese

Frankenthal.Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB will profitabler werden. „Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein“, sagte Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, gestern bei der Bilanzvorlage in Frankenthal. Deshalb unterziehe man das eigene Portfolio in den kommenden Monaten einer genauen Prüfung hinsichtlich der Wettbewerbssituation und der Chancen auf nachhaltiges Wachstum. Dann werde man entscheiden, ob man in den betreffenden Bereich investiere oder ihn gegebenenfalls an einen Konkurrenten abgebe. „KSB ist ein schlafender Riese“, sagte Timmermann. „Aber wir werden ihn jetzt aufwecken“.

Derzeit ist KSB in den sechs Geschäftsfeldern Energie, Gebäudetechnik, Industrie, Öl & Gas, Bergbau und Wasser unterwegs. „Diese breite Aufstellung hat uns in den vergangenen Jahren unglaublich stabil gemacht“, räumt Timmermann ein. „Aber wenn man wie wir schnell wachsen will, muss man sich fokussieren“. Infrage stehe angesichts der Energiewende beispielsweise das Geschäft mit konventionellen Kraftwerken. Besonderes Wachstum erwarte man dagegen im Wasser- und Abwassergeschäft. Auch neue Geschäftsfelder kann sich Timmermann vorstellen, zum Beispiel Pumpen für die Lebensmittelbranche, an die besondere Anforderungen hinsichtlich der Reinheit gelten würden. „Da wären wir doch blöd, wenn wir hier unsere Expertise nicht einbrächten“, so der Manager. Natürlich werde das an der Belegschaft nicht spurlos vorübergehen. „Kernkompetenzen werden sich verändern und Schwerpunkte verlagern.“ Dabei habe er aber keine Zweifel, „dass Frankenthal Zentrale und vor allem mit Blick auf das Projektgeschäft und die Entwicklung Kernstandort bleibt“.

Lob für die Strategie gab es von Arbeitnehmerseite. „Es ist richtig, dass man sich bewegt“, sagte Günter Hoetzl, Chef der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal. Er erinnerte aber daran, die Mitarbeiter auf diesem Weg rechtzeitig mitzunehmen.

KSB hatte 2018 zwar steigende Umsätze, aber ein sinkendes Ergebnis verzeichnet. Gründe waren unter anderem Sonderabschreibungen und der Rückzug aus dem Iran-Geschäft aus politischen Gründen. Belastet hatten zudem hohe Pensionsrückstellungen. Mittlerweile habe man sich aber auf eine Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung geeinigt, so Timmermann.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019