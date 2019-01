KSB mit weniger Gewinn

Frankenthal.Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im abgelaufenen Jahr leichte Zuwächse bei Aufträgen und Umsatz verzeichnet. Das teilte das Unternehmen gestern auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das Ergebnis vor Steuern werde aber wie erwartet deutlich unter dem Wert von 2017 (rund 104 Millionen Euro) zurückbleiben. Grund seien Sonderabschreibungen und Rückstellungen für ein Alt-Projekt in Großbritannien. Genaue Zahlen zum Ergebnis gibt KSB erst Ende März bekannt.

Die Aufträge legten 2018 um 1,7 Prozent auf 2304 Millionen Euro zu, beim Umsatz ging es ebenfalls um 1,7 Prozent auf 2243 Millionen Euro nach oben.

Im laufenden Geschäftsjahr 2019 will KSB in Auftragseingang und Umsatz weiter wachsen und strebt zudem eine deutliche Ergebnisver-besserung an. KSB ist ein Anbieter von Pumpen, Armaturen und zugehörigen Serviceleistungen. Diese kommen zum Beispiel in der Gebäude- und Industrietechnik, beim Wassertransport oder in Kraftwerken zum Einsatz. Insgesamt beschäftigt der Frankenthaler Konzern etwa 15 000 Mitarbeiter.

