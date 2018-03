KSB verdient besser

Anzeige

Frankenthal.Fallende Grundwasserspiegel in Indien, riesige Abwassermassen in Großstädten wie St. Petersburg: Die Folgen der Erderwärmung und die Wasserbedürfnisse der steigenden Erdbevölkerung und sogenannter Megacities haben dem Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB im Geschäftsjahr 2017 zu einem Plus bei Umsatz und Ergebnis verholfen.

Das Ergebnis nach Ertragssteuern stieg im Vergleich zum Vorjahr auch dank eines Sparprogramms um 4,32 Millionen Euro auf 52,10 Millionen Euro, wie Vertreter der KSB SE & Co. KGaA gestern berichteten.

Der Auftragseingang bei den Frankenthalern wuchs – wie bereits im Januar mitgeteilt – um 5,0 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 1,8 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro zu. Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, die Dividende je Stammaktie um zwei Euro auf 7,50 Euro anzuheben.