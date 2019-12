Kündigung von Daimler-Mitarbeiter rechtens

Stuttgart.Demonstranten auf der Straße, ein Großaufgebot von Polizei und Justiz: Ein Streit um die Kündigung eines Daimler-Mitarbeiters in Stuttgart schlägt Wellen weit über die Heimat des Autobauers hinaus. Wegen rassistischer Beleidigung eines türkischen Kollegen flog der 46-Jährige im Sommer 2018 raus. Er wehrt sich, spricht von lediglich satirisch gemeinten Botschaften. Am Donnerstag entschied in zweiter Instanz nun das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg: Die fristlose Kündigung wegen rassistischer Beleidigung ist rechtens.

Die Inhalte der per WhatsApp verschickten Nachrichten seien eine massive Beleidigung des Arbeitskollegen muslimischen Glaubens, betonte das Gericht. Die Inhalte seien menschenverachtend und von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Nach Ansicht der Kammer stellten die an den Kollegen übersandten Nachrichten einen Grund für eine außerordentliche Kündigung dar. Zudem sei die Kündigung nach ordnungsgemäßer Anhörung des Betriebsrats und der Schwerbehindertenvertretung fristgerecht erklärt worden.

Zuvor hatten sich turbulente Szenen abgespielt. Während Justizbeamte in Schutzausrüstung im Gebäude die Besucher kontrollierten, hielt die Polizei auf der Straße Unterstützer des 46-Jährigen und Gegendemonstranten auseinander. Erst mit etwa einer halben Stunde Verspätung konnte das Verfahren beginnen, weil Polizisten den Kläger ins Gericht eskortieren mussten. Gegendemonstranten hatten versucht, ihn am Betreten des Gebäudes zu hindern. Laut Polizei wurden Einsatzkräfte mit Fahnenstangen attackiert und setzten daraufhin Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Zwei Polizisten wurden den Angaben zufolge verletzt.

Gerüchte über Komplott

Das Verfahren sorgt für solchen Aufruhr, seit „Zentrum Automobil“ den gekündigten Mitarbeiter unterstützt. Die Gruppe, die sich selbst als „alternative Gewerkschaft“ bezeichnet, hat die Kündigung in einem Video thematisiert. Darin werden der 46-Jährige und ein zweiter Ex-Daimler-Beschäftigter, dem ebenfalls wegen Rassismus-Vorwürfen gekündigt worden war, als Opfer eines Komplotts unter Mitwirkung der IG Metall dargestellt, als deren Vertrauensmann der türkische Mitarbeiter tätig gewesen sein soll. Vorstandschef Ola Källenius hatte daraufhin eine Erklärung veröffentlicht und verdeutlicht, dass es in dem Video zu einer „äußerst bedenklichen Verzerrung der Wahrnehmung zwischen Opfern und Tätern“ komme. Nach dem Urteil sah sich der Konzern in seiner Haltung bestätigt: „Abwertende Äußerungen, diskriminierende Witze, Erniedrigungen oder rassistische Anfeindungen akzeptieren wir nicht“, betonte Källenius. dpa

