Kündigungen sind häufigstes Streitthema

Für Schlagzeilen sorgen immer wieder bestreikte Kindertagesstätten, die vor allem berufstätige Eltern hart treffen. Anders als in Krankenhäusern, wo das Aufrechterhalten einer gesundheitlichen Grundversorgung vorgeschrieben sei, so die Arbeitsrichterinnen, seien in Kindertagesstätten Notdienste nicht verpflichtend.

Streitbeilegung ohne Verfahren

Schlichten statt Richten: Güterichterverfahren hätten sich auch am Arbeitsgericht Mannheim „sehr gut etabliert“, heißt es im Geschäftsbericht. Strategien der Konfliktbewältigung, insbesondere Mediation, hätten „erfreulicherweise sehr oft zu einer Streitbefriedung der Parteien geführt“. Ein Beispiel für solch ein alternatives Verfahren war der Kopftuch-Streit, der an der Heidelberger Außenstelle geführt wurde. Konkret ging es um die Frage, ob eine Muslima in einer Parfümerieabteilung einer Drogeriemarktkette mit islamischer Kopfverhüllung arbeiten darf.

Vor ihrer dreijährigen Elternzeit hatte die seit 2001 angestellte Kundenberaterin keinen „Hijab“ getragen. Mit Verweis auf die zur „absoluten Neutralität“ verpflichtende Betriebsordnung lehnte das Unternehmen die Kopfbedeckung ab, während sich die Klägerin auf die Religionsfreiheit berief. Wie sich die Parteien in dem Güterichterverfahren geeinigt haben, ist nicht bekannt. Es wurde Stillschweigen vereinbart.

