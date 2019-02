Kurs-Talfahrt schreckt Aktionärsschützer auf

Frankfurt.Nachdem die Aktie des Zahlungsanbieters und Dax-Neulings Wirecard am Donnerstag erneut zeitweise um fast 20 Prozent abgestürzt war, beruhigte sich die Entwicklung gestern. Gleichwohl forderte die Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW), dass Börse und Regulierungsbehörden bei vergleichbaren Entwicklungen eingreifen.

„Der Fall Wirecard zeigt einmal mehr, dass der Regulierer gefordert ist, die Anleger besser vor solch unkontrollierten Kursstürzen zu schützen“, sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der DSW. Gerade in solchen Fällen müsse der Kurs und damit der Handel an allen Börsen, an denen das Papier gehandelt werde, kurzfristig ausgesetzt werden. Die Dynamik von automatisierten Verkaufsorders, die bei bestimmten Kursen ausgelöst werden und damit den Kursverfall noch verschärfen, könne damit unterbrochen werden.

Das soll, sagt Tüngler, dem Unternehmen die Chance eröffnen, zu reagieren und Anlegern die Möglichkeit geben, die Situation in Ruhe zu beurteilen. Nach Ansicht von Tüngler ist der Ermessensspielraum der Börsen für solche Situation „sehr weit gefasst“.

Statt für den Schutz der Aktionäre entschieden sich die Börsen aber für den freien Handel. „Eine Aussetzung kommt nur in Frage, wenn die Ordnungsmäßigkeit des Börsenhandels gefährdet erscheint“, weist Patrick Kalbhenn, Sprecher der Deutschen Börse, die DSW-Einschätzung zurück. „Dies ist nicht automatisch der Fall bei Preisschwankungen, selbst wenn diese ein erhebliches Ausmaß haben.“ Außerdem würde die Aussetzung des Handels dazu führen, dass das jeweilige Papier auf unregulierten Plätzen gehandelt werde, was zu weiterer Unsicherheit und Intransparenz führen würde, insbesondere für Privatanleger. Ein Aussetzen des Handels sei, so Kalbhenn, dann eine Option, wenn etwa für alle Marktteilnehmer nicht die gleichen Informationen zur Verfügung stünden.

„Zeit zur Orientierung“

Für Situationen mit starken Ausschlägen des Aktienpreises nach unten oder auch oben hat die Börse die Option einer „Volatilitätsunterbrechung“. Dann wird vom laufenden Handel in eine, so der Sprecher, mindestens zwei Minuten laufende Auktion gewechselt. „Das entschleunigt den Handel, gibt Marktteilnehmern Zeit zur Orientierung und verhindert, dass der Markt ungebremst in eine Richtung weiterläuft.“

Die Staatsanwaltschaft München hat wegen der Kursturbulenzen beim Zahlungsdienstleister Wirecard ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Behörde ermittle wegen möglicher Marktmanipulation gegen unbekannt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage gestern in München. Das Unternehmen habe eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. (mit dpa)

