„Kurzfristig kein Gewinn zu erwarten“

Die Investitionen sind hoch. Allein für die normalen Ladesäulen mit Wechselstrom fallen 5000 Euro an, bei den Schnellladesäulen fangen die Preise nach Angaben der EnBW erst bei 22 000 Euro an. Dazu kommen die Kosten für Zuleitungen und die Aufstellung. Auf „mehr als 100 Millionen Euro“ beziffert EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer die Investitionen, um bis zum Jahr 2020 wie geplant bundesweit 1000 Schnellladestationen zu errichten. Das Karlsruher Unternehmen kooperiert unter anderem mit Tank & Rast für das Netz an Autobahnraststätten, 134 dieser Säulen stehen aktuell.

Die Energiebranche setzt auf die einheimischen Hersteller. „Wenn die Elektromobilität in Deutschland in den nächsten Jahren den Durchbruch schaffen soll, muss die Automobilindustrie endlich Modelle auf den Markt bringen, die in Preis und Leistung mit Verbrennern konkurrieren können“, betont Stefan Kapferer, der Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die Stromerzeuger würden beim Ladesäulen-Ausbau weiter aufs Tempo drücken, obwohl das „angesichts der geringen Zahl an E-Autos noch keineswegs rentabel ist“.

140 leere Quadranten

13 500 öffentlich zugängliche Zapfstellen für die Stromer gibt es laut BDEW – die Bundesregierung will bis 2020 die gigantische Zahl von 100 000 Ladepunkten erreichen. 300 Millionen Euro hat der Bund für die Jahre 2017 bis 2020 ausgelobt. Vergleichsweise bescheiden kommt da ein Förderprogramm der grün-schwarzen Landesregierung daher. Mit 2,2 Millionen Euro bezuschusst Hermann den Aufbau eines flächendeckenden Ladenetzes in Baden-Württemberg. Hermanns Experten haben das Land in gut 400 Quadrate mit zehn Kilometer Seitenlänge eingeteilt. In jedem soll Ende März 2019 mindestens eine Ladesäule stehen. Die EnBW hat mit kommunalen Versorgern das Projekt übernommen – 140 Stationen müssen in den Quadranten noch gebaut werden.

„Da ist richtig Dampf auf dem Kessel“, sagt Regerbis. Sechs Jahre muss das Konsortium auch die wenig gefragten Ladesäulen abseits der großen Verkehrsströme betreiben – die liegen Hermann besonders am Herzen: „Gerade im ländlichen Raum ist ein dichteres Netz an Lademöglichkeiten eine wichtige Voraussetzung, dass sich die Menschen für ein Elektrofahrzeug entscheiden.“

