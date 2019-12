Lagarde: Werde meinen eigenen Stil finden

Frankfurt/Mannheim.Es dauert 16 Minuten, bis Christine Lagarde vom üblichen Prozedere bei Pressekonferenzen im fünften Stock der Europäischen Zentralbank (EZB) abweicht. Die 63-Jährige hat wie ihre Vorgänger das Statement zur ersten Sitzung des 25 Mitglieder zählenden Rates vorgetragen, die sie als neue Präsidentin gerade geleitet hat. Lagarde wirkt ein wenig angespannt, vielleicht auch aufgeregt, aber je länger sie spricht, desto souveräner agiert sie.

„Jeder Präsident hat seinen eigenen Stil zu kommunizieren“, sagt Lagard wie immer in perfektem Englisch, nachdem sie das Statement verlesen hat. Es legt dar, dass der Leitzins bei null und der Einlagezins für Banken negativ bei minus 0,5 Prozent bleibt. Auch an den monatlichen Anleihekäufen für 20 Milliarden Euro ändert sich nichts. Das bestätigt, dass die EZB an ihrer großzügigen Geldpolitik auf längere, noch unbestimmte Zeit festhalten wird, solange bis sich die Inflationsrate an die gewünschte Marke von knapp zwei Prozent annähert. Bis 2022 wird das nicht der Fall sein. Bis dahin erwarten die EZB und Lagarde einen leichten Anstieg auf auch dann nur 1,6 Prozent.

„Draghis Erbe belastet Neustart“

Friedrich Heinemann, Finanzexperte am Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), hielt in seiner Einschätzung am Donnerstag angesichts verbesserter Wirtschaftsdaten eine „rasche Korrektur des übereilten letzten Draghi-Beschlusses zur Wiederaufnahme der Anleihekäufe“ für angebracht. Andererseits sei es nachvollziehbar, dass Lagarde zu Beginn ihrer Amtszeit keine übereilten Entscheidungen treffen wolle.

Heinemann wies darauf hin, dass Staatsanleihen einzelner verschuldeter EU-Mitgliedsländer knapp würden – und die Verteilung der EZB-Käufe dementsprechend womöglich geändert werden müsste. „Dies rückt das Kaufprogramm dann noch näher in Richtung der monetären Staatsfinanzierung hoch verschuldeter Staaten und wird für erneute Kontroversen sorgen“, sagte der ZEW-Experte. „Auch wenn Mario Draghi nicht mehr mit am Tisch sitzt, so belastet sein Erbe dennoch den Neustart im EZB-Rat.“

Lagarde betonte, sie werde ihren eigenen Stil finden. „Ich werde ich selbst sein“, lächelt Lagarde. In wenigen Worten macht Lagarde klar, dass sie die EZB anders führen wird als ihre Vorgänger. Nach 16 Jahren sei es an der Zeit, die Strategie zu überprüfen. Und die Effektivität der einzelnen geldpolitischen Instrumente. Das soll nicht im Elfenbeinturm der Notenbank passieren. „Ich will dabei das Europa-Parlament konsultieren genauso wie Wissenschaftler“, sagt Lagarde. (mit fas)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019