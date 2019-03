„Lage war damals noch dunkler“

© Bernd von Jutrczenka/dpa

Frau Nahles, bei der IG Metall dreht sich im Rosengarten alles um die Gleichstellung von Männer und Frauen. Wie weit sind die Unternehmen?

Andrea Nahles: Vor 15 Jahren war ich selbst hauptamtlich bei der IG Metall beschäftigt. Damals war die Lage noch dunkler. Wesentlich mehr Männer, wesentlich weniger Frauen. Inzwischen hat sich viel getan. Wir könnten aber auch eine Quote für Vorstandspositionen brauchen. Bei Aufsichtsräten haben wir sie schon durchgesetzt – damals gab es eine Riesen-Aufregung. Hat aber funktioniert! Der Frauenanteil ist jetzt bei mindestens 30 Prozent. Ich wünsche mir so etwas auch für Vorstände. Aber ich wünsche mir auch, dass mehr Frauen von Weiterbildung profitieren. Und zwar ganz egal, was sie machen wollen. Leider ist das zum Beispiel in vielen Teilen von Metallberufen immer noch nicht der Fall.

Sie beobachten sicher die Fusionsgespräche zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank. Was halten Sie von einem möglichen Zusammenschluss? Ihr Parteikollege und Finanzminister Olaf Scholz scheint ja dafür zu sein.

Nahles: Ich weiß nicht, woher Sie diesen Eindruck nehmen. Es gibt ergebnisoffene Gespräche zwischen den Banken, diese warten wir ab. Die Arbeitnehmer haben eine sehr skeptische Einschätzung, was die Jobs angeht – das kann ich gut verstehen. Für uns als Sozialdemokraten ist das auch ein wichtiger Punkt.

Es sind die ersten Personengruppenkonferenzen der IG Metall – und diese sind ausgerechnet in Mannheim. . .

Nahles: Alle sind sehr zufrieden und regelrecht begeistert. Ich habe das Gefühl, die kommen noch öfter hierher. Mit Mannheim verbinde ich Oberbürgermeister Peter Kurz, ich war hier auch einmal im Kabarett, und ach ja, in Mannheim gibt es in der Innenstadt keine richtigen Straßennamen (lacht). jung (BILD: dpa)

Das Interview wurde persönlich geführt und Andrea Nahles zur Abstimmung vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019