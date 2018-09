Lamy einigt sich mit früherem Betriebsratschef

Von unserem Redaktionsmitglied

Tatjana Junker

Heidelberg. Zumindest eine juristische Fehde ist vom Tisch: Nach wochenlangem Streit hat sich der Füllerhersteller Lamy mit seinem früheren Betriebsratsvorsitzenden geeinigt. Der 58-Jährige verlässt das Unternehmen demnach endgültig. „Das Arbeitsverhältnis wird einvernehmlich beendet“, sagte am Dienstag eine Sprecherin des Mannheimer Arbeitsgerichts, vor dessen Heidelberger Kammer der Fall bisher verhandelt wurde.

Mit der Einigung kommen die beiden Parteien einer Entscheidung durch das Gericht zuvor. Über Details der Abmachung - zum Beispiel, wie viel sich der Füllerhersteller das Ausscheiden des 58-Jährigen kosten lässt - haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Lamy hatte den früheren Betriebsratschef, der mehr als 24 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet hatte, im Juli fristlos gekündigt.

Konflikt schwelt weiter

Hintergrund war ein Vorfall aus dem Jahr 2017. Damals sollte der Mann als noch amtierender Betriebsratsvorsitzender zwischen einem Mitarbeiter und dessem Vorgesetzten vermitteln. Statt dessen - so hatte es die Gewerkschaft IG Metall vor einiger Zeit erklärt - habe er dem Angestellten einen Anwalt empfohlen. Dem Personalchef habe er hingegen schriftlich mitgeteilt, er habe versucht, im Sinne der Firma auf den Kollegen einzuwirken.

Während Lamy die fristlose Kündigung dadurch gerechtfertigt sah, lag für die IG Metall der Verdacht nah, dass das Unternehmen den Mann schlicht loswerden will - auch um zu verhindern, dass er wieder in den Betriebsrat gewählt wird.

Nun ist der Streit um die Kündigung vom Tisch, doch die Auseinandersetzung zwischen Lamy und der Gewerkschaft schwelt weiter. Am kommenden Dienstag beschäftigt sich das Arbeitsgericht mit der Klage der IG Metall gegen die letzte Betriebsratswahl in dem Unternehmen. Sie ist nach Ansicht der Gewerkschaft in mehreren Punkten nicht ordnungsgemäß abgelaufen - Lamy weist das zurück.

Wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag auf Anfrage sagte, bleibt Lamy zudem auch nach einem Gespräch zwischen der Geschäftsführung und der Gewerkschaftsspitze dabei, die Partnerschaft mit der IG Metall zu beenden. Inzwischen habe die Firma alle Tarifverträge gekündigt, bestätigte Mirko Geiger, Geschäftsführer der IG Metall in Heidelberg. Bei einigen dauere es zwar noch eine Zeit, bis sie ausliefen. Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag ende aber beispielsweise im Frühjahr 2019. „Wir bedauern das sehr und werden auf jeden Fall darum kämpfen, dass bei Lamy wieder Tarifverträge geschlossen werden“, sagte Geiger.

Dienstag, 18.09.2018