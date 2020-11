Landgericht Mannheim verhängt Haftstrafe im Hawala-Prozess

Mannheim.Im Hawala Prozess ist am Dienstag ein Urteil gefallen. Das Landgericht Mannheim verurteilte den Angeklagten, Mohammed Jamil A., wegen des unerlaubten Erbringens von Zahlungsdienstleistungen und der Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Dem 39-Jährigen wurde zur Last gelegt, im Rahmen des in Deutschland illegalen Hawala-Bankings in 124 Fällen Gelder in Höhe von insgesamt 8,4 Millionen Euro eingesammelt beziehungsweise übermittelt zu haben. Dafür soll er eine Provision von zusammengerechnet 20 000 Euro verdient haben.

Bei dem Hawala-Banking handelt es sich um ein komplexes System, bei dem der Händler Geld von seinen Kunden erhält und Kontakt zu einem weiteren Händler aufnimmt, der dieselbe Geldsumme aus einem gesonderten Geldtopf an den Empfänger gibt. So sind Transaktionen innerhalb von Minuten über die ganze Welt verteilt möglich. Weil damit Geldwäsche, Terror-Finanzierung, Drogen- und Menschenhandel nahezu unentdeckt stattfinden könnten, ist das System in dieser Form in Deutschland verboten.

In der Anklage hieß es zunächst, der 39-Jährige habe als Rädelsführer der kriminellen Hawala-Vereinigung gehandelt. Es stellte sich im Laufe des Prozesses jedoch schnell heraus, dass er zwar nicht auf niedrigster Ebene, aber dennoch als eine Art Angestellter agierte. Er war zunächst als Buchhalter in dem System tätig und später als Kurier. dabei umfasste sein Tätigkeitsraum Städte im Südwesten Deutschlands. Außerdem ging man anfangs noch von 184 Fällen aus und einer Gesamtsumme von 13,9 Millionen Euro.

Das Urteil des Landgerichts geht damit weitgehend mit den Forderungen der Karlsruher Staatsanwaltschaft einher. Staatsanwalt Manuel Graulich forderte eine Haftstrafe von drei Jahren. Der Anwalt des Angeklagten hingegen forderte zwei Jahre auf Bewährung in Verbindung mit Sozialarbeit.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.11.2020