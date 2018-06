Landwirte befürchten erhebliche Dürreschäden

Anzeige

Berlin.Die deutschen Bauern bangen angesichts eines viel zu trockenen Frühjahrs in Teilen des Landes und ungewisser Preise für wichtige Produkte um ihr Geschäft. „Die Lage in diesem Jahr ist weiterhin angespannt und alles andere als erfreulich“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied vor dem Deutschen Bauerntag, der an diesem Mittwoch in Wiesbaden beginnt.

„Viele Ackerbaubetriebe machen sich große Sorgen. Wo kein Regen fiel, wird es erhebliche Einbrüche bei den Unternehmensergebnissen geben.“ In Ostdeutschland bis hin nach Nordbayern und in Norddeutschland habe es im Mai bei hohen Temperaturen zu wenig Regen gegeben. Daher habe die Ernte schon begonnen. „Mindestens zwei Wochen früher als in normalen Jahren“, sagte Rukwied. Getreide sei vielfach notreif, also reif, ohne dass sich die Körner voll ausgebildet haben. Die Erträge seien deswegen enttäuschend, was bis zu Totalausfällen führe. Im Westen, Südwesten und nahe der Alpen habe es dagegen bis in den Juni hinein das andere Extrembild gegeben – zum Teil zu viel Regen, heftige Gewitter, Sturm, Hagel und Überschwemmungen. Beim Ackerbau sei zudem „keine wirkliche Stabilisierung der Preise“ zu sehen.

Die Ernteausfälle bedrohten Existenzen, so Rukwied in der „Bild am Sonntag“. Daher seien deshalb Instrumente zur Liquiditätssicherung der Landwirte notwendig. dpa