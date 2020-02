Mannheim.Der Prozess gegen die Schweizer Großbank UBS kommt nicht vom Fleck. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor, doch die Beweisaufnahme kommt nicht richtig ins Rollen. Auch bei der Fortsetzung der Verhandlung vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts stellte Oberstaatsanwalt Thomas Pfeiffer nur einen einzigen Beweisantrag und begründete dies damit, dass er wegen Krankheit länger habe pausieren müssen. Der Prozess wurde kurz darauf auf den 6. März vertagt. Der Vorsitzende Richter Ulrich Bunk machte bei der kurzen Verhandlung deutlich, dass ihm die Beweisaufnahme – der Prozess wurde im Mai 2019 eröffnet – inzwischen zu lange dauere. „Wir müssen langsam zu Potte kommen“, appellierte Bunk an die Staatsanwaltschaft und die Frankfurter Verteidiger Hanns W. Feigen und Bernd Groß.

„Große Beträge“ fehlen

Die Anklage wirft der UBS vor, sie habe deutsche Kunden, die ihr Geld am Fiskus vorbei auf Schweizer Konten überwiesen hätten, bei der Steuerhinterziehung unterstützt. Sie fordert deshalb, dass das Geldinstitut zu einer Unternehmensgeldbuße in Höhe von einer Millionen Euro verurteilt wird. Damit soll das Fehlverhalten ihrer Führungskräfte bestraft werden. Außerdem soll die UBS nach dem Antrag der Anklage weitere 82 Millionen Euro bezahlen – als Gewinnabschöpfung.

Die Verteidigung bestreitet die Beihilfe der UBS und beruft sich auf den Grundsatz „Ohne Haupttäter keine Haupttat, und ohne Haupttat keine Beihilfe.“ Die Staatsanwaltschaft hat nur wenige Namen von deutschen Staatsbürgern genannt, die Steuern in der Schweiz hinterzogen haben. Ihre Ankündigung, auch „große Beträge“ zu nennen, hat sie bisher nicht umgesetzt. Die Kammer ließ in ihrer Prozessführung bisher keine Tendenz erkennen. was

