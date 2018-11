Lanxess legt spürbar zu

Köln.Übernahmen und höhere Verkaufspreise verleihen dem Spezialchemiekonzern Lanxess weiter Rückenwind. Rund lief es im dritten Quartal im Geschäft mit Kunststoffen etwa für Leichtbauanwendungen im Automobilbereich sowie im Geschäft mit chemischen Zusätzen etwa für Flammschutzmittel. Mannheim ist Hauptsitz des Lanxess-Geschäftsbereichs Rhein Chemie, an dem unter anderem Spezialchemikalien für die Kautschuk- und Kunststoffindustrie produziert werden.

Der Umsatz stieg um 4,4 Prozent auf rund 1,79 Milliarden Euro, wie der Kölner MDax-Konzern gestern mitteilte. Im fortzuführenden Geschäft blieben in den drei Monaten 80 Millionen Euro hängen, nach 55 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Damals hatten aber unter anderem Abschreibungen negativ zu Buche geschlagen.

Lanxess profitierte vor allem von der Durchsetzung höherer Preise bei den Kunden. So konnte der Anstieg der Rohstoffkosten kompensiert werden. Zudem lieferten Zukäufe Rückenwind: Das im Februar 2018 gekaufte Geschäft mit Phosphor-Zusatzstoffen des Konkurrenten Solvay trieb den Umsatz an. Zudem waren infolge des 2017 in einem Milliardendeal übernommenen Herstellers von Flammschutz- und Schmierstoffzusätzen Chemtura weitere Einsparungen möglich. dpa/red

