Lautenschläger wirft überraschend hin

Frankfurt.Viele, sehr viele in den Doppeltürmen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind überrascht, manche sogar geschockt. Völlig unerwartet schmeißt das deutsche Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger (Bild) hin und verlässt das sechsköpfige Führungsgremium einer wichtigsten Notenbanken der Welt Ende Oktober, mehr als zwei Jahre vor den Ende ihres seit 2014 laufenden Vertrags.

„Wegweisende Rolle“

Eine Begründung gab die gebürtige Stuttgarterin am Mittwochabend nicht, als die EZB die Meldung verschickte. Insider wie Volkswirte rätseln. Dass die Juristin aus Verärgerung über die Geldpolitik das Handtuch wirft, halten einige Beobachter für unwahrscheinlich. Andere glauben, dass sie vom „System Draghi“ und dessen Dominanz im Rat zermürbt sei. Andererseits geht auch der EZB-Präsident Ende Oktober.

Dessen Nachfolgerin Christine Lagarde kennt Lautenschläger sehr gut. Sie wären vermutlich gut miteinander zurechtgekommen. Zumal Lautenschläger klar sein muss, dass Lagarde erst einmal die Politik Draghis weiterführen wird. Draghis Wertschätzung seiner Kollegin fiel am Mittwochabend verhalten aus. Er dankte ihr „für ihre wegweisende Rolle bei der Errichtung und Steuerung der Europäischen Bankenaufsicht“, die der EZB angegliedert ist – zu Lautenschlägers Arbeit im EZB-Rat sagte der Italiener nichts.

Ihr Abgang reißt eine Lücke in der Führungsetage der Notenbank. Lautenschläger zählte zu den Kritikern einer allzu lockeren Geldpolitik. Bei der Sitzung des EZB-Rates vor zwei Wochen soll sie wie Bundesbank-Präsident Jens Weidmann gegen die Senkung des Einlagezinses für Banken und die Wiederauflage des Anleihekaufprogramms gestimmt haben. Die 55-jährige hat nie ein Hehl aus ihrer Kritik gemacht. An ihrer Expertise gab es nie Zweifel, Lautenschläger wird weltweit geschätzt, sie ist in wichtigen internationalen Aufsichtsgremien vertreten.

Sollte sie wegen Kritik an der Geldpolitik gehen, hätte sie das aber öffentlich kundtun können, sagt Commerzbank-Ökonom Michael Schubert. Er betrachtet Bundesbank-Vize-Präsidentin Claudia Buch als mögliche Nachfolgerin. Die Chefin des Instituts für Wirtschaftsforschung IW in Halle kümmert sich vor allem um Finanzstabilität und gilt ebenfalls als Kritikerin einer allzu großzügigen Geldpolitik.

Auch Marcel Fratzscher hält Schubert für einen geeigneten Kandidaten. Die EZB kennt der 48-Jährige sehr genau, von 2001 bis 2013 war er dort tätig. Er steht der Geldpolitik der Notenbank auch deshalb eher aufgeschlossen gegenüber. Da Deutschland weiter einen Sitz in Direktorium beanspruchen wird, muss schnell ein Kandidat oder eine Kandidatin benannt werden.

