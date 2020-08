LBBW leidet heftig

Stuttgart.Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) muss in der ersten Jahreshälfte einen herben Gewinnrückgang hinnehmen. Neben der Coronavirus-Krise, die sich in einer deutlich erhöhten Risikovorsorge niederschlägt, ist dafür auch ein Verlust von rund 160 Millionen Euro aus einem „Einzelengagement“ verantwortlich, wie die Bank am Freitag mitteilte. Nach dpa-Informationen ist damit ein Kreditgeschäft mit dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard gemeint. Alles in allem schrumpfte das Konzernergebnis nach Steuern um mehr als drei Viertel auf 52 Millionen Euro.

Vorstandschef Rainer Neske zeigte sich dennoch zufrieden mit der Halbjahresbilanz und erwartet auch für das Gesamtjahr ein positives Ergebnis. „Wir zeigen in diesem außergewöhnlichen Umfeld, dass unser Geschäftsmodell auch in sehr schwierigen Zeiten stabil und profitabel ist“, sagte er.

Vor allem im Unternehmenskunden- und im Kapitalmarktgeschäft seien die Erträge aus Zinsen und Provisionen spürbar gestiegen, zugleich sei es gelungen, weiter Kosten zu reduzieren. Die LBBW sei in der Lage, außergewöhnliche Belastungen zu verkraften, so Neske. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020