LBBW tilgt Name des Nachbarlands

Stuttgart.Mehr als zehn Jahre nach der Komplettübernahme der dortigen Landesbank streicht die LBBW auch das „Rheinland-Pfalz“. Die Marke „Rheinland-Pfalz Bank“ werde im Frühjahr 2019 eingestellt, teilte die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gestern mit. Auf Geschäftspolitik, Standorte und die regionalen Wachstumsstrategien habe die Entscheidung aber keine Auswirkungen. Auch Stellen gingen nicht verloren, sagte ein Sprecher.

Der Name werde dem Umfang des Geschäftsgebiets der Einheit schon lange nicht mehr gerecht, begründete Peter Hähner, Vorstand der Rheinland-Pfalz Bank, den Schritt. „Schließlich steuern wir von Mainz aus nicht nur das Unternehmenskundengeschäft der LBBW in Rheinland-Pfalz, sondern über die Standorte in Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Hamburg auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und den angrenzenden Regionen.“

Milliardenbelastung eingekauft

Die LBBW hatte die rheinland-pfälzische Landesbank 2008 komplett integriert. Ein Jahr später rutschte das baden-württembergische Institut im Zuge der Finanzkrise wegen hoher Wertberichtigungen in die roten Zahlen und musste von seinen Eignern gestützt werden. Zwei Drittel der Belastungen hatte die Bank damals nach eigenen Angaben mit den Übernahmen vor allem der früheren SachsenLB, aber auch der Landesbank Rheinland-Pfalz eingekauft. Nach einem harten Sparkurs inklusive Personalabbau schreibt die LBBW aber inzwischen längst wieder schwarze Zahlen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019