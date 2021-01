LBBW will 700 Stellen abbauen

LBBW-Chef Rainer Neske will drastisch Kosten einsparen. © dpa

Stuttgart/Mannheim.Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will innerhalb der nächsten Jahre Hunderte Arbeitsplätze abbauen. „Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2024 ungefähr 700 Stellen weniger haben werden als 2019“, sagte Vorstandschef Rainer Neske der „Börsen-Zeitung“. Die nach Bilanzsumme größte deutsche Landesbank beschäftigte Ende 2019 laut Geschäftsbericht 10 005 Mitarbeiter, Mitte 2020 waren es 10 111.

Neske sagte, dass die LBBW bis 2024 insgesamt 100 Millionen Euro Kosten einsparen wolle, Ausgangsbasis dafür seien Vergleichszahlen aus dem Jahr 2019. Welche Bereiche von den Einsparungen betroffen sein werden, ließ er offen. „Das können wir im Moment noch nicht detailliert sagen, weil diese Ausarbeitung noch läuft und wir erst Gespräche mit dem Personalrat führen.“

Verlust durch Wirecard-Geschäft

Entsprechend lasse sich auch noch nicht sagen, ob und inwieweit der Standort Mannheim von dem Stellenabbau betroffen sei, ergänzte ein Sprecher der Bank. In Mannheim beschäftigt die LBBW seinen Angaben nach knapp 300 Mitarbeiter. Sie sind in den Bereichen Privatkundengeschäft, privates Vermögensmanagement und Unternehmenskundengeschäft der BW-Bank tätig. Darüber hinaus haben dem Sprecher zufolge auch diverse LBBW-Einheiten ihren Sitz in Mannheim, etwa aus dem Risikomanagement für gewerbliche Immobilien, dem Akkreditivgeschäft oder dem Förderkreditgeschäft mit den Sparkassen.

Mit Blick auf die Bilanz sagte Neske, trotz einiger Probleme sei die LBBW gut durch die Corona-Pandemie gekommen. „Keines unserer Stresstest-Szenarien zeigt an, dass wir in deutliche Schwierigkeiten kommen. Wir erwarten aber schon, dass die Risikokosten über die nächsten Jahre steigen werden.“ Er erwarte für 2020 ein positives Vorsteuerergebnis im „deutlich“ dreistelligen Millionenbereich. Die LBBW musste in der ersten Jahreshälfte einen Gewinnrückgang hinnehmen. Unter anderem war dafür ein Verlust von 160 Millionen Euro aus einem „Einzelengagement“ verantwortlich. Nach dpa-Informationen handelte es sich um ein Kreditgeschäft mit dem insolventen Dienstleister Wirecard. dpa/mig

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021