„Lebendige Szene in der Region“

Berlin/Mannheim.Auch am Tag nach Veröffentlichung des siebten Deutschen Start-up Monitors herrscht in der Metropolregion noch Kopfschütteln über die Studie. Christian Sommer, Geschäftsführer von Start-up Mannheim, gab an, dass Mannheims Jungunternehmen zu den Gründungs-Hotspots von Stuttgart und Karlsruhe zugerechnet worden sind. Warum die Systematik so gewählt wurde – das kann Paul Wolter, Pressesprecher des Bundesverbands Deutsche Startups, auf Anfrage nicht beantworten.

Der Eindruck bleibt: Die Gründerszene in der Region scheint nicht zu existieren – dabei ist laut Markus Bühler, Start-up Support Manager von Heidelberg Start-up Partners das Gegenteil der Fall: „Wir haben in der Region eine sehr lebendige Szene. Ich finde es schade, dass das in der Studie absolut untergeht.“

Auch Frank Zumbruch, Kompetenzmanager der Kreativ- und Kulturwirtschaft in Mannheim, „kann das Ergebnis sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht nachvollziehen. Das trifft in keinster Weise die Aktivitäten, die in Heidelberg und Mannheim seit 15 Jahren extrem stark sind“, wie er sagt. Die Ergebnisse der Studie findet er deshalb „ärgerlich“. Die Heidelberg Start-up Partners sind nur eines von zahlreichen Angeboten, um Gründer aus der Metropolregion zu unterstützen. „Besonders im Bereich Life Science sind wir in Heidelberg spitze“, sagt Bühler. Dieser umfasst die Branchen Medizintechnik, Biotechnologie und Digital Health; also Apps und Software aus dem Gesundheitsspektrum. Auch Zumbruch findet, dass sich vor allem die beiden Städte Mannheim und Heidelberg sehr gut ergänzen.

Hohe Erfolgsquote

Wie gut, zeigt auch, dass die Gründerzentren in beiden Städten ausgelastet sind – und weiter wachsen. Erst Ende Oktober wurde in Heidelberg ein neues Gebäude für Hightech-Gründungen eröffnet: das Business Development Center. In Mannheim werde das Technologiezentrum Mafinex einen neuen Anbau bekommen und das Cubex 41 auf dem Gelände des Uniklinikums um 5000 Quadratmeter Fläche erweitert, verrät Christian Sommer. „Die Rahmenbedingungen sind hier eigentlich optimal. Es gibt viele Großunternehmen als potenzielle Kunden und eine innovative und gut ausgebildete Gründerszene“, sagt Markus Bühler.

Die gute Stimmung in der Region spiegelt sich in der Studie des Bundesverbands Deutsche Start-ups wider: Auf Nachfrage dieser Zeitung sucht Paul Wolter aus der Umfrage, an der bundesweit knapp 2000 Start-ups teilnahmen, die Zahlen für Mannheim heraus: 88 Prozent der Gründer bewerten das regionale Start-up-Ökosystem demnach als sehr gut, bundesweit sind es 60 Prozent. „Die Stadt bietet für Start-ups viele Chancen“, sagt Wolter. Während etliche deutsche Start-ups in den ersten Jahren mit ihrer Geschäftsidee scheitern und Insolvenz anmelden müssen, bleibe diese Ausfallquote in Mannheim gering, erklärt Sommer. „Fast 90 Prozent der Gründer sind nach ihrem Auszug aus unseren Zentren noch mindestens fünf Jahre auf dem Markt“, so Sommer. Das liege vor allem daran, dass hiesige Start-ups ihre Ideen und Produkte für Unternehmen entwickeln. „Die jungen Gründer wachsen, was die Statistik angeht, zwar langsamer, aber dafür nachhaltiger.“

Die Szene in der Region entwickelt sich also stetig weiter – und rückt auch international in den Blickpunkt. Laut Sommer kommen israelische Start-ups bevorzugt über die Quadratestadt auf den europäischen Markt. Und für Heidelberg interessieren sich neuerdings indische und französische Gründer.

Immer häufiger setzen auch Konzerne auf die Kraft von Start-ups – und haben eigene Gründerzentren installiert. Die werden meist als „Inkubatoren“ bezeichnet und gehören zwar zum Unternehmen, haben aber mehr Freiheiten als innerhalb der üblichen Firmenhierarchie. In der Region zählt zum Beispiel der SAP-Inkubator SAP.iOVenture Studio dazu. Vor gut einem Jahr ist der Chemovator als konzerneigenes Gründerzentrum der Ludwigshafener BASF gestartet. Übrigens nicht in Ludwigshafen, sondern in der alten Mannheimer Bettenfabrik.

Mittwoch, 06.11.2019