Lebensversicherungen: Kappungen bei Alt-Kunden rechtens

Karlsruhe (dpa) - Lebensversicherer beteiligen ausscheidende Kunden in der historischen Niedrigzinsphase zu Recht in geringerem Umfang an ihren Kursgewinnen aus festverzinslichen Wertpapieranlagen.

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Eine entsprechende Neuregelung von 2014 sei verfassungsgemäß.

Seit der Reform muss an erster Stelle sichergestellt sein, dass die Garantiezusagen für alle Versicherten trotz Zinsflaute dauerhaft eingehalten werden können.