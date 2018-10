"Lebensversicherungen sterben langsam - Banken schnell"

Berlin.Lebensversicherungen sind durch die andauernde Niedrigzinsphase und hohe Garantieversprechen in Schwierigkeiten geraten. Der Staat hat deshalb schon ein erstes Rettungspaket geschnürt und ihnen erlaubt, Rücklagen aus Bewertungsreserven zu bilden, die sonst an die Kunden gegangen wären. Nun folgt eine neuerliche Entlastung. Die Unternehmen müssen bald nicht mehr so viel Geld in die Reserven

...