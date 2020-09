Leidenschaft für Wasser geerbt

Bensheim.Am 4. Dezember könnte es für Maximilian und Konstantin Wilk richtig spannend werden. Läuft alles perfekt, stehen die beiden Brüder aus Bensheim anschließend in einer Reihe mit Altbundespräsident Joachim Gauck oder dem ehemaligen UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Was beide Politiker eint: Sie haben bereits den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Eine Auszeichnung, für die nun auch Maximilan und Konstantin Wilk nominiert sind. Ob die beiden Südhessen sich in der Kategorie Design durchsetzen werden, hängt von der Jury ab, die im November zunächst die Teilnehmer der Finalrunde bekannt gibt.

Der Grund, warum die Wilks ins Blickfeld der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis geraten sind, ist der Aqon Pure – ein umweltfreundliches Wasseraufbereitungssystem, das Rohre vor Kalk schützt, ohne dabei die Wasserqualität des örtlichen Versorgers zu verändern. Rein äußerlich macht die Erfindung einen unscheinbaren Eindruck. Den zylinderförmigen Gegenstand aus Metall gibt es in zwei Größen, die aber beide noch unter die Kategorie „handlich“ fallen. Eingebaut wird der Zylinder in die Hauptwasserleitung eines Gebäudes.

„Unser Kerngedanke ist die Wasserqualität, die wir nicht verändern wollen. Denn die ist in Deutschland sehr gut“, sagt Maximilian Wilk. Der 28-Jährige und sein ein Jahr jüngerer Bruder kamen bereits in Kindheitstagen mit dem Thema Wasser in Berührung, da Vater Marian Inhaber einer in Bensheim ansässigen Firma ist, die sich auf die Aufbereitung von Wasser spezialisiert hat. „Eine gewisse Leidenschaft für das Thema war daher schon immer da“, erzählt Maximilian, der durch einen Studienaufenthalt in Kalifornien inspiriert wurde, eine umweltfreundliche Lösung zur Wasseraufbereitung in Privathaushalten zu finden.

Wer in Deutschland den Hahn aufdreht, dem plätschert in vielen Gegenden hartes Wasser entgegen – Wasser, in dem sich eine hohe Konsistenz von gelösten Mineralien wie Calcium und Magnesium befindet. Hartes Wasser besitzt mehr gesunde Mineralstoffe, hat aber den Nachteil, dass es längerfristig zu Verkalkungen führt – in Form verstopfter Duschdüsen oder durch weiß beschichtete Flächen im Wasserkocher.

Um dem vorzubeugen, wird der im Leitungswasser befindliche Kalk gegen Natrium ausgetauscht.„Dazu benötigt es große Mengen Salz, viel Wasser für die Regeneration, Strom und eine regelmäßige Wartung, was nicht umweltfreundlich, aber teuer ist“, so Maximilian Wilk.

Die Technologie des Aqon Pure wird vom Wilkschen Familienunternehmen seit vielen Jahren im Industriekundenbereich eingesetzt. „Mein Bruder und ich haben uns überlegt, wie sie sich auch für private Haushalte eignen lässt“, sagt Maximilian Wilk. Herausgekommen ist der Aqon Pure, der sich seit drei Jahren auf dem Markt befindet und von insgesamt sieben Leuten unter dem Dach des Familienunternehmens vertrieben wird. Seine Funktionsweise: Im Zylinderinneren werden im fließenden Wasser Kristalle erzeugt, an denen sich der Kalk anlagert. Anschließend wird der Kalk herausgeschwemmt.

Fachkräftemangel als Problem

Die Absatzzahlen der Kalkschutzanlage liegen jährlich im vierstelligen Bereich, und das Netz an Installationspartnern erstreckt sich über fast ganz Deutschland. „Wir bieten dem Kunden die Installation des Geräts mit an“, erklären die Brüder. Dafür arbeiten sie mit Handwerksbetrieben in 16 Bundesländern zusammen – überall dort, wo hartes Wasser vorkommt. Dazu zählt auch die Metropolregion.

„Unsere Prozesse erfolgen digital: Die Kunden schicken uns ein Foto ihrer Wasserleitung und einige Infos zum Haus, mit denen sich die Installateure auf den Einbau vorbereiten können“, so Maximilian Wilk, der angibt, dass die Systeme zwischen 920 und 2300 Euro kosten und je nach Größe zehn oder 20 Jahre wartungsfrei halten. Die Nachfrage nach dem Aqon Pure ist steigend, Expansionspläne befinden sich bereits in der Schublade. Einziges Hindernis könnte der Fachkräftemangel sein. „Unser Partner im Handwerk suchen händeringend nach Personal, finden aber keins“, so die Wilks.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020