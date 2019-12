„Leider gab es technische Probleme“

Mannheim.Allein durch seine Optik fällt er auf. Eine Aquamarin-Folierung ziert den einzigen Elektro-Bus, der deutschlandweit im Fernverkehr unterwegs war. Damit unterschied sich das Fahrzeug von den dieselbetriebenen Bussen der Flixbus-Flotte, die im knalligen Grün über Europas Autobahnen rollen. Seit Ende Oktober 2018 verkehrte der E-Bus als Test-Versuch zwischen Mannheim und Frankfurt. In Zukunft wird das Aquamarin-Gefährt jedoch nicht mehr zu sehen sein, denn das Vorhaben E-Mobilität bei Flixbus ist zumindest vorerst gescheitert. Das Modellprojekt wird noch in dieser Woche eingestellt.

„Leider gab es immer wieder technische Probleme“, berichtet Fabian Stenger, Geschäftsführer der Flixbus Dach GmbH, dieser Zeitung. Als großes Problem entpuppten sich die Lithium-Eisenphosphat-Batterien. „Wir haben leider feststellen müssen, dass der Bus nicht jeden Tag einsatzbereit war“, so Stenger. Immer wieder funktionierte das nächtliche Aufladen der Batterie nicht, so dass zahlreiche Fahrten ausfallen mussten. Zeitweise stand der Bus mehrere Tage am Stück und war nicht einsatzbereit. Zwar stand Flixbus aufgrund dieser Probleme in engem Dialog mit dem Hersteller, der chinesischen Firma Build Your Dreams (BYD), eine dauerhafte Verbesserung konnte BYD jedoch nicht liefern. „Der Betrieb kann so einfach nicht weitergeführt werden“, erklärte Stenger.

Ladeinfrastruktur ausbaufähig

Der Flixbus-Geschäftsführer bedauert diese Entscheidung, denn die Kunden hätten das Elektrofahrzeug gut angenommen. „Die Nachfrage nach Buchungen des E-Busses war sehr positiv, ebenso das Feedback der Gäste“, erzählt Stenger. Zwar sei die Lade-Infrastruktur in Deutschland noch sehr ausbaufähig, mit den Ladesäulen am Mannheimer Busbahnhof sowie am Frankfurter Flughafen konnte die Fahrdistanz zwischen den beiden Städten jedoch gut bewältigt werden. Drei Stunden benötigte eine leere Batterie für eine nächtliche Voll-Ladung, tagsüber hing der Bus immer nur für kurze Zeit an der Ladestation.

„Wir hatten immer ausreichend Puffer, um ans Ziel zu kommen“, sagt Stenger, der sich von der deutschen Automobilindustrie ein größeres Engagement bei der Entwicklung von Elektrobussen wünscht. Auch sei die bisherige Batterieleistung, die für eine Strecke von 200 Kilometern reicht, längst nicht ausreichend. „Für den Fernverkehr benötigen wir natürlich eine größere Reichweite“, so der Flixbus-Geschäftsführer. Von ihrem Ziel, bis 2030 ausschließlich klimaneutrale Fahrzeuge zu unterhalten, will die Flixbus Dach GmbH nicht abrücken.

Aktuell testet das Verkehrsunternehmen zwei alternative Antriebsmodelle: Brennstoffzellen und Biogas. „Die Klimaneutralität ist unser Anspruch, dabei sind wir aber auf die Hersteller der Antriebsmotoren angewiesen“, betont Stenger. Bis 2021 will das Unternehmen einen Bus auf die Straße bringen, der entweder mit Biogas oder durch Brennstoffzellen angetrieben wird.

Dass für Flixbus eine Abkehr vom Verbrennungsmotor auch mit höheren Kosten verbunden ist, wurde bereits in den letzten Monaten deutlich. „Anschaffung und Betrieb des E-Busses waren deutlich teurer, als dies bei einem normalen Dieselbus der Fall ist“, sagt Stenger und fügt hinzu: „Wir sehen das als Investment in die Zukunft.“ Für die Kunden gab es finanziell keinen Unterschied, ob sie Fahrten im Diesel- oder im E-Bus buchten. Die Tarife waren gleich.

„Beitrag zum Klimaschutz“

Vor gut 13 Monaten wurde die Elektro-Bus-Strecke zwischen der Quadratestadt und Frankfurt feierlich eingeweiht. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz lobte das Projekt „als gutes Signal für die Zukunft und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“. Die Stadt Mannheim hatte das Projekt gefördert, indem sie die Kosten für die Ladeinfrastruktur am Busbahnhof übernahm.

