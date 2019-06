Leihrad-Anbieter Nextbike will E-Roller anbieten

Mehr als 300 000 Mal wurde 2018 in der Region ein Nextbike geliehen. © dpa

Leipzig/Mannheim.Der Leipziger Leihradanbieter Nextbike, der als Partner des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) auch in der Region zahlreiche Stationen betreibt, will künftig auch Elektroroller vermieten. „Wir wollen die E-Scooter sinnvoll miteinsetzen“, sagte Ralf Kalupner, Gründer und Chef von Nextbike, dem „Manager Magazin“. Zwar setze man generell weiter auf das Fahrrad. „Aber wir werden E-Scooter für alle, die lieber Elektroroller fahren, anbieten.“

Ähnlich wie die Fahrräder sollten die Roller an festen Plätzen in der Stadt ausgeliehen und auch aufgeladen werden. Dafür könnten die vorhandenen Stationen umgerüstet werden. Aber auch eine flexible Rückgabe sei in Ansprache mit den Städten denkbar. Weitere Details zu den Einstiegsplänen nannte Kalupner nicht. Die elektrischen Roller sollen ab Mitte Juni auf deutschen Straßen und Fahrradwegen erlaubt sein. Im Mai hatte ein VRN-Sprecher bereits die Hoffnung geäußert, dass das bestehende Verleihsystem für Fahrräder um die Elektroroller erweitert werden könne.

Bislang ist Nextbike vor allem als Marktführer bei Leihrädern in Deutschland bekannt. Die hart umkämpfte Branche, in der neben der Deutschen Bahn auch Unternehmen wie Uber sowie asiatische und amerikanische Start-ups mitmischen, könnte durch elektrische Tretroller in diesem Jahr weitere Konkurrenz bekommen.

Kalupner bezweifelt allerdings, dass sich die Roller durchsetzen werden. „Unter dem Strich sind Fahrräder im Vorteil“, sagte er. Sie seien günstiger, nachhaltiger, schneller und wartungsärmer, so der Firmenchef. „Und nebenbei tut man etwas für seine Gesundheit.“

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 02.06.2019