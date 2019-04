Leihräder stärker nachgefragt

Mannheim.Im vergangenen Jahr ist in der Region 306 400 Mal ein Nextbike-Fahrrad ausgeliehen worden – Tendenz steigend. Das teilten der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Betreiberfirma Nextbike, die Leihfahrräder an Stationen gegen Gebühr anbietet, gestern auf dem Maimarkt mit. Grund für den starken Zuwachs, nämlich 41 Prozent mehr Ausleihen als im Vorjahr, ist nach Angaben des VRN der Ausbau des Systems in acht weiteren Städten wie zum Beispiel Weinheim und Hockenheim. Das Stationsnetz in der Metropolregion wolle man auch weiterhin ausweiten.

Integration von E-Rollern

Onur Semerci, Projektmanager bei Nextbike, berichtet, dass die Nutzung von Lastenrädern in Mannheim in der Testphase sei. Man müsse sehen, wie sich die größeren Räder in einige der vorhandenen Stationen integrieren ließen. Im dritten Quartal dieses Jahres könnten sie wohl angeboten werden, so Semerci. Auch beim Thema elektrische Tretroller tut sich etwas: Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht spricht sich für eine geordnete Integration der E-Tretroller in das Verkehrs- und Stadtbild aus, „welches die Aufenthaltsqualität nicht beeinflusst“. Man sei derzeit in Gesprächen mit einigen Anbietern, so Specht.

Der VRN hat im Masterplan GreenCity Maßnahmen formuliert und vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Fördergelder erhalten. Mit diesen sollen unter anderem Bike-and-Ride-Plätze (B&R) – also Orte, an denen man das Fahrrad abstellen und in den ÖPNV überwechseln kann – erweitert und mit einer Auslastungs-Sensorik versehen werden. Vom Handy aus kann man dann nachsehen, wo noch freie Plätze verfügbar sind. Park-and-Ride-Plätze erhalten ebenfalls diese Technologie. Auch Ladestationen für E-Bikes sind in näherer Zeit geplant. Angebote von Zukunfts-Mobilitätsformen wie dem gemeinsamen Nutzen von Autos sollen zukünftig zudem im Reiseplan als Option vorgeschlagen werden. see

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019