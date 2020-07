Lernen in virtuellen Welten

Ludwigshafen.Eine Dampfleitung zum Bersten bringen, eine Pumpe platzen lassen, die falsche Menge an Flüssigkeit verwenden: Fehler, die im Berufsalltag von Chemikanten weitreichende Folgen haben können. In einer der Realität exakt nachempfundenen computergesteuerten Simulation bleiben sie aber ohne Konsequenzen.

Simulation am Bildschirm

Ein solches Modell hat BASF in Ludwigshafen für seine Chemikanten-Auszubildenden mit dem Virtual-Reality (VR) -Technikum geschaffen – hierzu wurde eine 3D-Variante der realen Anlage für Produktionstechnik erstellt, die das ganze Equipment wie Rohrleitungen, Pumpen und Behälter punktgenau eins zu eins abbildet.

Daraus wurde dann eine Virtual-Reality-Anwendung entwickelt, in der das 3D-Modell in einem Prozessleitsystem verknüpft ist. In einem 120 Quadratmeter großen Raum können die Azubis nun mit VR-Brillen ihren künftigen Arbeitsplatz an einem Bildschirm begehen und all die Arbeitsabläufe einüben, die sie später im praktischen Alltag im echten Technikum am Ausbildungs- campus in Ludwigshafen umsetzen müssen.

Beobachtet man den angehenden Chemikanten Albert Perquku, erinnert vieles an ein hochmodernes Computerspiel mit nahezu perfekter Grafik. In der Ego-Perspektive steuert der 19-Jährige seinen Avatar, eine Grafikfigur, mit einem runden Joystick durch das virtuelle Technikum, läuft Treppen auf und ab, schließt und öffnet Ventile und informiert sich mit nur einem Klick über alle Elemente der Anlage. Denn die technologische Neuerung von BASF soll die Auszubildenden nicht nur auf die Praxis vorbereiten, sondern auch theoretische Kenntnisse vermitteln.

Perquku ist überzeugt von der neuen Lernmöglichkeit: „Hier lernen wir, Fehlern vorzubeugen, damit sie in der realen Anlage nicht passieren. Das System ist an unsere Generation angepasst. Wir sind mit Spielkonsolen wie Xbox und Playstation aufgewachsen.“

„Zukunftsweisende Technologie“

Aus Sicht von Uwe Liebelt, BASF-Werksleiter in Ludwigshafen, führt das Unternehmen seine Rolle als „Vorbild in der Digitalisierung in der Chemieindustrie“ mit der Neuentwicklung weiter fort. „Wir haben diese digitale Transformation der BASF 2015 gestartet und früh begonnen, Mitarbeiter in diesem Bereich aus- und weiterzubilden.“ Mittlerweile seien 200 Frühwarnsysteme auf digitalem Wege abrufbar, viele Bauteile auf dem Werksgelände mit QR-Codes versehen, und das Strom-Dampfnetzwerk werde mit Big-Data-Analysen optimiert.

Den Einsatz von VR-Technologien sieht Liebelt als zukunftsweisend: „Der Einsatz von diesen Anwendungen wird die Produktivität und die Sicherheit in der Chemieproduktion gleichermaßen erhöhen. Diese Investitionen sind entscheidend, um die Zukunftsfähigkeit des Standorts in einem immer härter werdenden internationalen Wettbewerb zu sichern“, sagt der Werksleiter.

Verständnis trainieren

Auch Markus Herrmann, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei BASF, sieht in der Simulation einen großen Gewinn. „Das ist ein Meilenstein für unsere digitale Ausbildung. In dem VR-Technikum können die angehenden Chemikanten das Verständnis für verfahrenstechnische Prozesse, wie zum Beispiel das Destillieren, intensiv trainieren.“ Die klassische Wissensvermittlung werde aber wichtig bleiben. „Die Ausbildung im realen Technikum wird nicht von der Ausbildung in der virtuellen Welt abgelöst. Sie ergänzen sich viel mehr, weil die gleichen Aufgaben bearbeitet werden.“

Geht es nach Werksleiter Uwe Liebelt, soll der Virtual-Reality-Raum für das Technikum Produktionstechnik nur der Anfang sein. Das Unternehmen plant, das Konzept auf weitere Bereiche auszuweiten. „Unsere Vision ist, dass irgendwann für jede Anlage ein virtueller Zwilling existiert.“

