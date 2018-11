Letzte Filialen der Trendfabrik schließen

Die Mannheimer Trendfabrik-Filiale macht zum Monatsende dicht. © Keiper

Mannheim.Endgültiges Aus für die ehemaligen Trendfabrik-Filialen: Wie der Insolvenzverwalter Till Stolzenberg gestern mitteilte, müssen auch die letzten beiden Läden der New in Moden AG (vorher Trendfabrik) in Bruchsal und Mannheim-Käfertal schließen.

Konkurrenz winkt ab

Es habe sich kein Käufer für die Modehäuser gefunden, sagte Stolzenberg, obwohl er „zahlreiche regionale und

...