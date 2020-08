Letzte Tage einer Kaufhof-Filiale

Mannheim.Für einen Montagabend ist es ungewöhnlich belebt in der Mannheimer Kaufhof-Filiale in N7. Kunden schlendern durch die Parfümabteilung, stehen um die Schmuckständer oder beugen sich über die Rabattschilder vor Ventilatoren. Sie laufen unter einem Meer aus Schildern durch: „Wir schließen diese Filiale“, „Großer Sortimentsabverkauf“, „Alles muss raus“. Mit ihren Schnäppchen in der Hand stehen die Kunden an den Kassen. So viel Trubel so früh in der Woche dürfte es in den letzten Monaten selten gegeben haben.

Im Untergeschoss streift eine Frau durch die Haushaltswarenabteilung. Sie sucht eine Glasschale. Dass die Filiale in N7 schließt – es wundert sie als regelmäßige Kundin nicht wirklich, sagt sie. „Hier sind keine Verkäufer weit und breit, wenn man Beratung braucht. Dann die langen Schlangen vor der Kasse...“. Eigentlich, so sagt sie, müsse man die Belegschaft beider Mannheimer Filialen in einem Haus zusammenlegen, damit ein richtiger Service möglich sei.

Rettung kaum noch möglich

Das allerdings ist nicht der Plan der Unternehmensleitung von Galerie Karstadt Kaufhof (GKK). Am 19. Juni dieses Jahres verkündete der Konzern, welche 62 der bundesweit 172 Filialen weichen müssen. Im Vorfeld hatte das seit Jahren angeschlagene Unternehmen ein Schutzschirmverfahren eingeleitet – als Vorstufe eines Insolvenzverfahrens. Die Zahl der zu schließenden Häuser wurde inzwischen auf 50 gesenkt.

Für den Mannheimer Standort N7 aber ist bisher trotz Kundgebung und Unterstützung von Oberbürgermeister Peter Kurz keine Rettung in Sicht. Die meisten der 75 Mitarbeiter haben ihre Kündigung schon erhalten – ausgenommen sind bisher solche in Elternzeit oder mit Schwerbehinderung. Wenn die Kündigung in Kraft tritt, werden die Mitarbeiter wohl nicht einfach in eine andere Filiale umsiedeln. „Laut Arbeitgeber gibt es aktuell keine freien Stellen in anderen Häusern“, erzählt Sabine Jakoby, die Betriebsratsvorsitzende der Filiale. Ein Schlusswort aber sei noch nicht gesprochen. Aktuell spreche der Gesamtbetriebsrat darüber mit dem Arbeitgeber.

Der Gesamtbetriebsrat hatte mit dem Konzern bereits einen Sozialplan und einen Interessensausgleich verhandelt. Der Betriebsrat der N7-Filiale aber fordert für das Haus eigene Absprachen, bei denen der örtliche Kontext berücksichtigt werde, etwa die lange Betriebszugehörigkeit vieler Mannheimer Mitarbeiter und der hohe Altersdurschnitt.

„Der Gesamtbetriebsrat hat bundesweit eine Abfindung in Höhe von eineinhalb Monatsgehältern pro Mitarbeiter ausgehandelt“, so Jakoby. Ein weiteres Monatsgehalt pro Mitarbeiter fließt in die sechsmonatige Transfergesellschaft, für die sich in Mannheim neun der 75 Mitarbeiter entschieden haben.

„Das heißt, eine Verkäuferin verlässt unsere Filiale mit einer Abfindung von nicht einmal 4000 Euro – auch wenn sie über 40 Jahre im Haus gearbeitet hat“, erklärt Jakoby. Der Betriebsrat leitete deshalb rechtliche Schritte ein: Eine Sprecherin des Arbeitsgerichts in Essen – der Stadt des Unternehmenssitzes – bestätigte ein anhängiges Verfahren, in dem es um einen Kompetenzstreit zwischen dem Betriebsrat in Mannheim und dem Gesamtbetriebsrat gehe. Der Betriebsrat fordere darin außerdem Auskünfte über den Ablauf der Schließungen. Eine Verhandlung ist laut der Sprecherin für den 2. September angesetzt.

„Ein Auf und Ab“

„Die Situation für die Mitarbeiter ist unerträglich“, erzählt Betriebsratsvorsitzende Jakoby. „Gibt es noch Hoffnung oder nicht? Für die Mitarbeiter ist das ein Auf und Ab.“ Auch wüssten die Kollegen nicht, was mit dem Abverkauf der Waren noch auf sie zukomme. „Das Unternehmen kommuniziert nicht gläsern“, kritisiert Jakoby. Auch Feingefühl fehle der Unternehmensleitung. So seien die Kündigungen mit einem Kurierdienst namens „Go“ zugestellt worden. Auch ein Werbespot, der letzte Woche durch die Lautsprecher der Filialen schallte, um den Abverkauf zu bewerben, habe bei den Mitarbeitern für Unmut gesorgt. Der Konzern selbst reagierte nicht auf Anfragen dieser Redaktion.

In einem oberen Stockwerk sucht sich Elvira Thyes-Schönleber durch die Ständer mit reduzierter Kleidung. Glücklich über die Schließung ist sie trotz Schnäppchen nicht: Der Wegfall der Arbeitsplätze macht sie betroffen. Auch für die Stadt sei es ein Verlust. „Das Einkaufen in Mannheim wird deutlich unattraktiver, wenn diese Filiale schließt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020