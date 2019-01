Lidl holt sich Bioland ins Regal

Berlin.Verkauft sich Bio jetzt billig? „Neu bei Lidl: Produkte von Bioland-Bauern“. So wirbt der Discounter derzeit in ganzseitigen Anzeigen. Er räumt in seinen bundesweit 3200 Filialen um – und stellt sein gesamtes Bio-Sortiment peu á peu auf die hochwertigere Bioland-Qualität um. Die Kooperation mit Deutschlands größtem Öko-Anbauverband ist ein Umbruch. Lidl wird erster Discounter mit einem Label, das strenger ist als EU-Bio.

Eineinhalb Jahre verhandelt

Dabei haderten eingefleischte Bio-Anhänger bislang mit den Discountern, weil preiswerte Lebensmittel in krassem Widerspruch zu ihren Forderungen nach einer hochwertigen und nachhaltigen Erzeugung standen. Bioland-Chef Jan Plagge (kleines Bild) musste sich von Kritikern bereits die Frage gefallen lassen, ob er zum Feind übergelaufen sei. Aber so sieht Prigge das überhaupt nicht.

Zu Beginn der Internationalen Grünen Woche in Berlin, der weltgrößten Messe für Ernährung und Landwirtschaft, stellt er den überraschende Deal zusammen mit dem Einkaufschef von Lidl Deutschland, Jan Bock, vor. Eineinhalb Jahre haben beide über die Kooperation verhandelt – leichtgetan haben sie sich nicht.

Die Marke hergeben, den Namen Bioland? Plagge hatte Bedenken. Aber so weitermachen wie zuvor wollte er auch nicht. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass Ökoäcker derzeit keine zehn Prozent der hiesigen Landwirtschaft ausmachen. Viele Bioprodukte, die in den Läden liegen, kommen aus dem Ausland. Und Biolandbauern verramschen schon mal ihre Milch, um sie loszuwerden. Am Ende stand Plagge vor der Wahl zwischen der alten Idee von „Bio-für-alle“ oder der neuen Richtung „Masse mit Klasse“.

Sie wollten, sagt Plagge, einen „umfassenden Umbau“ der Land- und Lebensmittelwirtschaft hin zu mehr Öko. „Nur auf die Discounter schimpfen“ gehe da nicht mehr. Sonst blieben Käufer, die nur dort kaufen, für immer außen vor. „Wir haben eindeutige Regeln vereinbart“, sagt Plagge mit Bick auf die Landwirte.

Um Ställe und Höfe so umzubauen, dass sie den Biostandards gerecht werden, müssen die Bauern Geld in die Hand nehmen. Das machen sie nur, wenn sie erstens wissen, dass ihre Waren gefragt sind, und zweitens der Preis stimmt. Lidl hat sich verpflichtet, einen, so Plagge, „fairen“ Preis zu zahlen und „langfristige“ Lieferverträge zu schließen. So könne die Zahl der Bioerzeuger – auch kleiner und mittlerer Größe – nicht nur erhalten bleiben, sondern auch zunehmen.

„Ein großer Schritt für uns“

Für den Liter Bioland-Milch zahlt der Lidl-Kunde derzeit 1,05 Euro, was der Bauer bekommt, sagt Lidl-Einkaufschef nicht. Das ist sein Betriebsgeheimnis. Doch marktschreierische Angebote wie „Heute 20 Prozent billiger!“ werde der Discounter für Bioland-Ware nicht machen, versichert Bock. „Das war ein großer Schritt für uns, weil Aktionspreise in unserer DNA liegen.“

Warum sie ihn gehen? „Wir wollen der nachhaltigste Discounter Deutschlands werden“, sagt Bock. Über 20 Millionen Kunden kauften bundesweit jede Woche in einer Lidl-Filiale ein. Dort sollten sie auch hochwertige Bio-Produkte erhalten, erläutert Bock die Lidl-Strategie. Die gesamte Branche kämpft um Kunden, die beim Essen auf Bio, auf Regionales, auf Qualität achten. Deshalb wirbt die Konkurrenz um Aldi, Edeka und Co. seit dem Lidl-Vorstoß auch stärker als sonst für ihr eigenes Bioangebot.

