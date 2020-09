Lidl sucht neuen Chef

Neckarsulm.Der Lebensmitteldiscounter Lidl sucht nach einem neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Ignazio Paternò verlasse das Unternehmen mit sofortiger Wirkung und „auf eigenen Wunsch“, hieß es am Dienstag in einer Firmenmitteilung. Paternò hatte den Chefposten bei der Supermarktkette im April 2019 zunächst kommissarisch und erst vor wenigen Monaten fest übernommen. Nun habe ihn sein Lebensmittelpunkt in Italien dazu bewogen, das Amt niederzulegen, teilte Lidl in Neckarsulm mit.

Interimsweise soll Gerd Chrzanowski die Geschäfte leiten. Dieser ist bereits designierter Nachfolger des Konzernchefs der Schwarz-Gruppe, Klaus Gehrig. Gehrig führt den Konzern – zu dem neben Lidl auch die Supermarktkette Kaufland gehört – seit vielen Jahren. Wann genau Chrzanowski die Leitung übernehmen soll, ist nicht bekannt.

Bei Lidl ist Chrzanowski einer von vielen neuen Köpfen innerhalb der vergangenen Jahre. Paternò hatte vor etwas mehr als einem Jahr Jesper Hojer abgelöst, der ebenfalls nur zwei Jahre an der Spitze des Unternehmens gestanden hatte. Lidl und Kaufland sind mit mehr als 12 500 Filialen in 33 Ländern aktiv. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020