Technik-Gigant Apple lädt erneut zu einer Keynote. Bereits im September hat der US-Konzern die neue Version seiner Smartwatch sowie neue iPad-Modelle vorgestellt. Am Dienstag, 13. Oktober, wird Apple-Chef Tim Cook nun aller Voraussicht nach die neue Generation des iPhones präsentieren. Wir berichten ab 18.00 Uhr in Echtzeit von dem Neuheiten-Event unter dem Motto "Hi, Speed" im Liveblog.