Löbel fordert Digitalsteuer

Mannheim/Berlin.Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) macht sich stark für eine Digitalsteuer. In einem Schreiben an seinen Parteikollegen und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier pocht er darauf, vor allem im Hinblick auf die schwierige Situation stationärer Einzelhändler, eine solche Steuer rückwirkend zum 1. Januar 2020 einzuführen.

Das Schreiben liegt dieser Redaktion vor. Darin heißt es: „Bereits vor Covid-19 bestand ein gravierender Wettbewerbsunterschied zwischen den großen Digitalunternehmen und dem stationären, oftmals mittelständisch geprägten Einzelhandel in unserem Land.“ Die Pandemie habe diese Situation verschärft. Auch die staatlichen Hilfsmaßnahmen kritisiert Löbel in seinem Brief. Sie hätten den Wettbewerb weiter verzerrt, da Geschäfte vor Ort unter „immensen Einschränkungen und einem eingetrübten Konsumklima“ litten. Die Digitalunternehmen seien klare Gewinner dieser Krise.

600 Millionen Euro prognostiziert

„Handeln wir nicht zielgerichtet und vor allem zügig, kann und wird es zu einer massiveren Verschiebung kommen“, schreibt der Mannheimer. „Kein Unternehmer, der vor Ort Arbeitsplätze schafft und Löhne zahlt, kein Bürger, der mit seinen Steuern unser Gemeinwohl trägt, hat für die Steuervermeidung digitaler Konzerne und die ungleiche Steuerlast noch Verständnis.“

Das Konzept, das Löbel an seinen Brief anhängt, sieht vor, Konzerne mit einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro (davon mindestens 50 Millionen Euro digital) zu besteuern. Mit einem Steuersatz von drei Prozent könnte der Bund, so Löbel, rund 600 Millionen Euro einnehmen. „Der stationäre Einzelhandel ist das Lebenselixier unserer Innenstädte“, schreibt Löbel in einem Statement. „Wenn der Handel vor Ort leidet, leidet auch das urbane Lebensgefühl. Deshalb haben wir ein elementares Interesse, den stationären Einzelhandel zu stärken.“ jor

