Löbel: GKM muss bis 2038 laufen

Mannheim.Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) fordert eine Standortgarantie bis 2038 für das Grosskraftwerk Mannheim (GKM). Eigenen Angaben nach habe er sich mit diesem Anliegen in einem Brief an Bundeswirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU) gewandt. „Ich werbe dafür, das GKM mit seinem modernen Block 9 als das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz zu nehmen, und bitte dementsprechend um eine Standortsicherung bis 2038“, schrieb Löbel einer von ihm verschickten Pressemitteilung zufolge.

Hintergrund der Forderung ist der jüngste Beschluss der Kohlekommission. Darin empfehlen die Experten der Bundesregierung, spätestens 2038 das letzte deutsche Kohlekraftwerk vom Netz zu nehmen. Das GKM ist das größte deutsche Steinkohlekraftwerk, das neben Strom auch Fernwärme für rund 100 000 Haushalte in der Rhein-Neckar-Region erzeugt. mig

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019