Löbel zufrieden

Mannheim.Das Land Baden-Württemberg hat die Bedingungen für die Corona-Soforthilfe zugunsten der Antragsteller geändert. Als Kriterium für die Soforthilfe war festgelegt worden, dass Selbstständige und Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern zu mindestens einem Drittel zum Haushaltseinkommen des Antragstellers beizutragen haben. Diese Einschränkung fällt nun weg. Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) begrüßte diesen Schritt in einer Pressemitteilung am Freitag. Am Donnerstag hatte er wie einige andere Politiker auch diese Einschränkung öffentlich kritisiert.

„Die Verknüpfung der Soforthilfe mit dem Haushaltseinkommen war nicht akzeptabel“, sagte er. „Denn damit sind viele unternehmerisch tätige Menschen durchs Raster gefallen, denen wir eigentlich helfen wollen.“ Löbel erwartet, dass auch die Soforthilfen des Bundes entsprechend ausgestaltet werden – einen entsprechenden Appell hat er am Donnerstag an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gerichtet. jeb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020