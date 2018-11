Löhne leiden unter „Superstar-Firmen“

Gütersloh.Einige wenige hochproduktive Unternehmen, Ketten und Konzerne geben einer Studie zufolge in einzelnen Branchen immer stärker den Ton an – und das bremst die Lohnzuwächse. Zu diesem Ergebnis kommt eine gestern veröffentlichte Untersuchung von Prognos im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Beschäftigten der Dienstleistungsbranchen in Deutschland seien zwischen 2008 und 2016 potenzielle Lohnzuwächse von etwa 11 Milliarden Euro durch wachsende Unternehmenskonzentration entgangen.

Treiber dieser Entwicklung sei die Arbeitsweise sogenannter „Superstar-Firmen“ in digitalisierten Märkten, die aber auch zu „Superkraken“ werden könnten, sagte Studien-Mitautor Dominic Ponattu von der Bertelsmann Stiftung. Was für Unternehmen sind das? Eine genaue Definition gibt es nicht, der Begriff kommt aus den USA. Die Studie versteht darunter Ponattu zufolge die jeweils vier stärksten Player einer Branche. Merkmale: „Sie stellen ihre Produkte und Dienstleistungen oft besonders effizient her – dank digitaler Technologie mit vergleichsweise wenig Mitarbeitern.“

Der Stiftung zufolge sind diese Firmen hierzulande vor allem in der Dienstleistungsbranche tätig, es sind Logistik-Konzerne, Großhändler, Digitalfirmen, private Krankenhausgruppen oder auch große Discounter, Kaffeehaus- oder Gastronomieketten. Firmennamen will man in Gütersloh nicht nennen.

Die Digitalisierung wirke wie ein Beschleuniger dieses Trends, sagt Ponattu mit Blick auf die Industrie. „Und in der Industrie steht der große Schwung bei der Digitalisierung noch bevor.“ Es gebe die Befürchtung, dass „Superstar-Firmen“ aufgrund ihrer Finanzstärke kleine innovative Unternehmen aufkaufen oder verdrängen könnten. dpa

