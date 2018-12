Lohnplus für viele Beschäftigte

Düsseldorf/Frankfurt.Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben sich im fast abgelaufenen Jahr über kräftige Einkommenssteigerungen freuen können. Ihre tariflich vereinbarten Einkünfte stiegen im Schnitt um 3,0 Prozent, wie eine gestern vorgestellte Analyse der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Die Tariferhöhungen fielen demnach 2018 deutlich stärker aus als in den beiden Vorjahren, in denen die Vergütungen um jeweils 2,4 Prozent zulegten.

Bei einem zu erwartenden Anstieg der Verbraucherpreise um 1,9 Prozent ergebe sich ein Reallohnzuwachs von rund 1,1 Prozent, erklärten die Studienautoren. Damit bliebe von den Tarifsteigerungen mehr übrig als 2017. Im vergangenen Jahr hatte der Reallohnzuwachs den Angaben zufolge 0,6 Prozent betragen.

Arbeitszeit spielt wichtige Rolle

Eine größere Rolle als zuvor spielten tarifliche Vereinbarungen zur Arbeitszeit, etwa in der Metall- und Elektroindustrie sowie bei der Deutschen Post AG. Vereinbart wurden neue Möglichkeiten der individuellen Arbeitszeitverkürzung sowie Wahloptionen, bei denen die Beschäftigten zwischen mehr Geld oder zusätzlichen freien Tagen wählen können. Der Leiter des Tarifarchivs, Thorsten Schulten, sieht darin eine „Renaissance der tariflichen Arbeitszeitpolitik“, die sich künftig fortsetzen werde.

Die Tarifrunde 2018 habe insgesamt zu kräftigen Lohnerhöhungen geführt. „Berücksichtigt man nur die Neuabschlüsse aus dem Jahr 2018, so ergibt sich sogar ein Lohnplus von 3,5 Prozent“, sagte Schulten. Die bereits in den Vorjahren vereinbarten längerfristigen Lohnabschlüsse schlügen 2018 mit einer Erhöhung von 2,5 Prozent zu Buche. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018