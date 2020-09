Lufthansa beendet A380-Ära

Frankfurt.Die Lufthansa wird von den Folgen der Corona-Pandemie noch stärker getroffen und tritt deshalb noch massiver auf die Kostenbremse. 150 Maschinen werden auch nach der bislang für Mitte des Jahrzehnts erwarteten Erholung von der Coronakrise dauerhaft ausgemustert. Bislang hatte Lufthansa mit einer mittelfristig um 100 Flugzeuge reduzierten Konzernflotte geplant, die einstmals 760 beziehungsweise einschließlich angemieteter Maschinen 800 Jets zählte.

„Aussichten deutlich eingetrübt“

Die gesamte Flotte der 14 doppelstöckigen Großraum-Flugzeuge vom Typ Airbus A380 bleibt wegen des geringen Interkontinentalverkehrs am Boden, wie auch insgesamt 16 Maschinen vom Typ Airbus A340-600. Damit endet die Ära des A380 bei Lufthansa. Nur im Falle einer unerwartet raschen Markterholung könnten einige wieder aktiviert werden, heißt es. Dies hat auch einschneidende Bedeutung für die Beschäftigung: Bei einem Personalabbau von 22 000 Vollzeitstellen wird es nicht bleiben. Es dürften mindestens mehrere Tausend dazu kommen. Experten rechnen mit 26 000 der aktuell weltweit noch 128 000 Arbeitsplätze.

Der Vorstand beschloss diese Maßnahmen am Montag nach der Überarbeitung der bisherigen Sparmaßnahmen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte die zusätzlichen, deutlichen Einschnitte in der vergangenen Woche bereits angedeutet. Hauptgrund: die enttäuschende Entwicklung der Buchungszahlen. „Die Aussichten für den internationalen Luftverkehr haben sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt“, teilte die Lufthansa am Montag mit.

Die Einreisebeschränkungen in vielen Ländern treffen den Luftverkehr massiv. Probleme gibt es mittlerweile auch im innereuropäischen Verkehr, weil unter anderem die Infektionszahlen in Spanien und Frankreich massiv steigen. Nachdem sich im Juli und August zumindest eine leichte Erholung auf etwa 25 Prozent des Vorjahresniveaus gezeigt hatte, rutschten die Buchungen im September wieder ab.

Für Oktober hat die Lufthansa bislang nur zehn Prozent der Buchungen des Vorjahres in den Büchern. Die Herbstferien gingen komplett an der Lufthansa vorbei, das Langstreckengeschäft liege ohnehin am Boden, hieß es in der vergangenen Woche. Aktuell verbrenne die Lufthansa in 90 Minuten eine Million Euro. Bleibt es dabei, reicht das Geld und damit auch die Staatshilfe des Bundes nur noch 18 Monate.

Bislang hatte der Vorstand erwartet, im vierten Quartal etwa die Hälfte des Flugplanes des Vorjahres wieder fliegen zu können. Dies sei nicht mehr realistisch. Jetzt kalkuliert das Management nur noch mit 20 bis 30 Prozent. Deshalb passt Lufthansa die mittelfristige Flottenplanung an. Sechs A380 waren bereits im Frühjahr außer Dienst gestellt worden. Zum Teil werden sie von Airbus zurückgenommen. Jetzt kommen die übrigen acht Doppelstock-Flugzeuge dazu.

Die Flottenmaßnahmen erfordern Wertberichtigungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Sie belasten das Ergebnis im dritten Quartal. Zu den Sparmaßnahmen gehört auch, die Zahl der Führungspositionen bis zum ersten Quartal nächsten Jahres um ein Fünftel zu reduzieren. Daneben werden alle Verwaltungsflächen weltweit überprüft. In Deutschland werden sie um 30 Prozent reduziert.

Teilzeit-Modelle angestrebt

Trotz der Einschnitte hofft Spohr, die Zahl der Kündigungen begrenzen zu können. Dabei setzt er in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften unter anderem auf die Verständigung auf weitreichende Teilzeit-Modelle mit entsprechenden Einkommenseinbußen.

Mit diesen Maßnahmen und einem weiteren strikten Kostenmanagement will Spohr den aktuellen Mittelabfluss von einer halben Milliarde Euro im Monat auf im Schnitt 400 Millionen in den Wintermonaten 2020/2021 begrenzen. Im Verlauf des nächsten Jahres soll der Abfluss dann ganz gestoppt und wieder Einnahmen erwirtschaftet werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020