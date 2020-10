Lufthansa erneut mit Milliardenminus

Frankfurt.Die anhaltende Flaute im Luftverkehr hat der Lufthansa auch im dritten Quartal tiefrote Zahlen beschert und lässt das Finanzpolster aus dem Rettungspaket der Bundesregierung deutlich schrumpfen. Nach vorläufigen Zahlen hat die Airline den Verlust zwischen Juli und September immerhin auf 1,26 Milliarden Euro verringern können – nach 1,7 Milliarden Euro im Frühjahrs-Quartal. Vor Jahresfrist hatte die Lufthansa in den Sommermonaten noch einen Betriebsgewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro eingeflogen. Im Gesamtjahr 2020 sind damit bereits knapp 4,2 Milliarden Euro operativer Verlust aufgelaufen.

Ein Viertel des normalen Angebots

Der Konzern sieht sich eigenen Angaben zufolge trotz des Rekordverlustes in der Lage, „auch weiteren Belastungen der Pandemie standzuhalten“. Und trotz der Tatsache, dass die Nachfrage nach Flugreisen auch in den Wintermonaten wegen der Pandemie und der Reisebeschränkungen niedrig bleiben werde. Das Flugangebot werde voraussichtlich nur bei einem Viertel des Normalen liegen. Das soll sicherstellen, dass die Einnahmen die Kosten übersteigen und es einen positiven Cash- Beitrag gibt.

Gleichzeitig arbeite man intensiv an Restrukturierungsschritten in allen Geschäftsbereichen, um kurz- und mittelfristig Kosten zu senken und Mittelabflüsse zu begrenzen. Allerdings gestalten sich die Verhandlungen mit den Gewerkschaften sehr schwierig. Nach Angaben des Unternehmens standen Ende September noch 10,1 Milliarden Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. Dazu gehören auch noch nicht in Anspruch genommene Mittel aus den Rettungspaketen der Regierungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien im Volumen von neun Milliarden Euro. 6,3 Milliarden davon sind nach Angaben der Lufthansa noch nicht genutzt.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr zufolge verliert die Airline immer noch alle 90 Minuten rund eine Million Euro, was sich auf mehr als 450 Millionen im Monat summiert. Im dritten Quartal gehörten dazu auch Auszahlungen für Flugausfälle in Höhe von zwei Milliarden Euro.

Immerhin konnte das Unternehmen im Juli und August wieder mehr Flugzeuge auf die Reise schicken, so dass es auch wieder Einnahmen gab. Allerdings hat sich die Lage im September und Oktober aufgrund der Ausweitung der Pandemie und verstärkten Reisebeschränkungen wieder deutlich verschlechtert. Die Buchungen lagen dem Unternehmen zufolge bei nur noch zehn Prozent des Vorjahresniveaus. Die Herbstferien, hatte Spohr vor wenigen Wochen gesagt, fänden in den Buchungssystemen der Lufthansa praktisch nicht statt.

