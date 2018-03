Lufthansa erzielt höchsten Gewinn ihrer Geschichte

Anzeige

130 Millionen Passagiere

Allein das sorgte für einen positiven Effekt von fast 600 Millionen Euro. Den Umsatz konnte die Lufthansa um mehr als zwölf Prozent auf 35,6 Milliarden Euro steigern, die Zahl der beförderten Passagiere stieg um fast 19 Prozent auf mehr als 130 Millionen.

Das Rekordergebnis erlaubte der Airline Investitionen von rund drei Milliarden Euro. Allein rund 900 Millionen Euro flossen nach Spohrs Worten in 42 Flugzeuge von Air Berlin, die jetzt bei der Lufthansa-Tochter Eurowings eingesetzt werden. Die Übernahme von großen Teilen der Air-Berlin-Flotte – insgesamt sind 77 Maschinen bei Eurowings gelandet – hat sich noch nicht im Gewinn niederschlagen.

Unabhängig davon fliegt Eurowings zusammen mit Brussels, der anderen Gesellschaft der Gruppe für Direktverbindungen, mittlerweile deutlich in schwarzen Zahlen. Aus einem Verlust von 104 Millionen Euro im Vorjahr wurde ein Gewinn von 94 Millionen Euro im vergangenen Jahr. 32 Millionen Passagiere sind mit Eurowings geflogen, sie sei die am schnellsten wachsende Airline Europas.

Sie soll auch für die weitere Konsolidierung in Europa bereitstehen. Interesse hat Lufthansa nach wie vor an Alitalia, aber nur dann, wenn sie restrukturiert ist. In ihrer derzeitigen Verfassung sei sie uninteressant. Weitere mögliche Kandidaten für eine Übernahme nennt Spohr nicht: „Darüber redet man nicht, das macht man.“

