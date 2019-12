Lufthansa-Küchen: Empörung über verhinderten Streik

Frankfurt.Beschäftigte der Lufthansa-Cateringtochter LSG Sky Chefs haben mit Empörung auf die Absage der angekündigten Verdi-Streiks in den Lufthansa-Großküchen Frankfurt und München reagiert. Das Arbeitsgericht Frankfurt hatte am Mittwochabend einem Eilantrag von Lufthansa stattgegeben und eine einstweilige Verfügung erlassen. Der Streikaufruf verstoße gegen die Friedenspflicht, hieß es. Dagegen konnte Verdi noch Berufung beim Landesarbeitsgericht Hessen einlegen. Die Verdi-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick sprach von einer neuen Qualität in der Auseinandersetzung. „In den Betrieben kocht es und die Produktion läuft nicht rund.“ Verdi hatte die LSG-Beschäftigten an den Flughäfen Frankfurt und München für Donnerstag zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. dpa

