Lufthansa macht Milliardenverlust

Frankfurt.Auch die Staatshilfe von neun Milliarden Euro wird harte Einschnitte bei der Lufthansa nicht verhindern. „Angesichts der nur sehr langsam verlaufenden Erholung der Nachfrage müssen wir mit tiefgreifenden Restrukturierungen gegensteuern“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwoch bei der Vorlage der dramatischen Zahlen für das erste Quartal. Zwischen Januar und März hat die Airline einen Rekordverlust von 2,1 Milliarden Euro eingeflogen. Im zweiten Quartal wird es nach Angaben von Finanzchef Thorsten Dirks noch schlimmer aussehen, weil der Flugverkehr im April und Mai praktisch vollständig zum Erliegen gekommen ist. Eine konkrete Prognose für das gesamte Jahr ist Spohr und Dirks zufolge derzeit nicht möglich. Klar aber ist, dass unter dem Strich ein deutlicher Verlust stehen wird. Mit Blick auf die Beschäftigten hatte der Lufthansa-Chef schon vor Wochen erkennen lassen, dass das Unternehmen rein rechnerisch bei einer Normalisierung des Luftverkehrs 2023 auf dann allerdings niedrigerem Niveau – mit 100 Flugzeugen weniger – 10 000 Menschen zu viel an Bord habe. Am Mittwoch sagte Spohr, dass es vermutlich noch mehr werden dürften.

Verhandlungen über Jobabbau

In der nächsten Woche kommt er mit den Spitzen der Flugbegleitergewerkschaft Ufo, der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Pilotenvereinigung Cockpit zusammen, um über Lösungen zu sprechen. „Wir wollen die Arbeit anders verteilen, damit möglichst wenig Beschäftigte ausscheiden müssen.“ Bis zur außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni will Spohr eine Vereinbarung erreicht haben. Dann sollen die Aktionäre über das Stabilisierungspaket des Bundes entscheiden.

Klar ist auch nicht, ob das Stabilisierungspaket des Bundes tatsächlich neun Milliarden Euro umfassen wird. Spohr zufolge werden Vereinbarungen über staatliche Hilfe für die Lufthansa-Töchter Swiss in der Schweiz, für Austrian in Österreich und für Brussels in Belgien auf das mit Berlin vereinbarte Paket angerechnet. Dabei gehe es um 2,2 bis 2,5 Milliarden Euro.

