Lufthansa plant Entlassungen

Frankfurt.Die Folgen der Corona-Pandemie treffen die Lufthansa noch heftiger als Vorstandschef Carsten Spohr noch vor wenigen Wochen erwartet hatte. Vor allem Passagiere für Langstreckenflüge in die USA und nach Asien bleiben aus. Hatte Spohr noch im Mai mit einer Normalisierung des Luftverkehrs im Jahr 2023 gerechnet, wenn auch auf niedrigerem Niveau als 2019, erwartet er dies jetzt „frühestens 2024“ – aber auch nur dann, wenn es bis dahin einen Impfstoff gibt.

Gewerkschaften kontern Kritik

Damit sind Spohr zufolge betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland praktisch nicht mehr zu vermeiden, es sei denn, es kommt zu Vereinbarungen mit der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für das Bodenpersonal. „Das geht mir viel zu langsam, selbst mit der Bundesregierung haben wir uns schneller auf das Hilfspaket geeinigt.“

Die Gewerkschaften weisen die Kritik zurück. Verdi hält Lufthansa gar eine Blockadehaltung vor, man habe bereits weitgehende Angebote unterbreitet. Bei VC und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo heißt es, es sei unnötig mit Kündigungen zu drohen. Im ersten Halbjahr bescherte Corona der Airline einen Netto-Verlust von 3,6 Milliarden Euro nach einem Minus von nur 116 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten 2019.

„Das ist das schlechteste Ergebnis in der 65-jährigen Geschichte von Lufthansa“, sagte Spohr am Donnerstag bei der Vorstellung der Zwischenbilanz in Frankfurt. Die Zahl der Passagiere brach um zwei Drittel auf 23,5 Millionen ein. Selbst die drastische Reduzierung der Kosten um fast 60 Prozent und die Halbierung der Investitionen konnten die Einbußen nicht auffangen. 65 Flugzeuge hat die Airline mittlerweile dauerhaft stillgelegt. 100 werden es bis 2024. Bis dahin müssen nach Angaben von Spohr 22 000 Stellen wegfallen, davon 11 000 in Deutschland.

„Allein bei der Lufthansa Airline sind 800 von aktuell 5000 Piloten zu viel an Bord“, so der Vorstandschef. „Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht zu vermeiden, jedenfalls nicht ohne Vereinbarungen mit den Gewerkschaften über eine andere Verteilung der Arbeit und über Gehaltseinbußen“, sagt Spohr. „Das aber erscheint mir derzeit nicht realistisch.“

Nur mit der Ufo gibt es bislang eine Vereinbarung, die von den Gewerkschaftsmitgliedern noch abgesegnet werden muss. „Es fehlen dringend notwendige Kostenentlastungen für die Bewältigung der Krise. Jeder weiß wie es um den Luftverkehr steht“, sagt Spohr. Die Geschäftslage bleibe schwierig, solange es weitreichende Reiserestriktionen gebe. Vor allem das Langstreckengeschäft sei extrem volatil. „In die USA fliegen wir nur Diplomaten, Militärangehörige, Personen mit zwei Reisepässen und vereinzelt Geschäftsleute. Ähnlich sieht es auf den Strecken nach Asien aus“, so Spohr. Im touristischen Geschäft in Europa laufe es etwas besser, die Auslastung der Maschinen liege derzeit bei etwa 70 Prozent.

Bis zum Jahresende will Lufthansa das Flugangebot auf der Kurz- und Mittelstrecke auf 95 Prozent und auf der Langstrecke auf 70 Prozent des Niveaus von 2019 wieder erhöhen. Nach Angaben von Spohr läuft es mit den Erstattungen für Passagiere, die wegen Flugausfällen nicht fliegen konnten, mittlerweile zügiger. Bislang habe man gut zwei Milliarden Euro zurückgezahlt, eine weitere knappe Milliarde werde bis Ende August erstattet.

„Das ist kein Geschenk“

Die Aussichten für das zweite Halbjahr bleiben trübe. „Wir erwarten auch dann ein deutlich negatives Betriebsergebnis und für das gesamte Jahr einen signifikanten Rückgang.“ Seit Anfang Juli hat die Airline 2,3 Milliarden Euro aus dem Stabilisierungspaket des Bundes erhalten – 300 Millionen Euro durch die Beteiligung des Bundes, eine Milliarde Euro von der Staatsbank KfW und eine Milliarde Euro stille Einlage. „Das ist alles kein Geschenk, sondern eine zusätzliche Belastung“, sagt Spohr – die Beträge müssten einschließlich der Kosten erwirtschaftet werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020