Lufthansa schließt Billigtochter Germanwings

Frankfurt/Köln.Als Reaktion auf die Corona-Krise will der Lufthansa-Konzern seine Flotte deutlich verkleinern. Das Unternehmen gab am Dienstag in Frankfurt zudem bekannt, dass der Flugbetrieb der Kölner Tochter Germanwings nicht wieder aufgenommen wird. Dies war von den Gewerkschaften bereits befürchtet worden. Die weiteren Konsequenzen wolle man mit den Sozialpartnern besprechen, kündigte das Unternehmen an.

Bei der Kerngesellschaft Lufthansa sollen dauerhaft 18 Langstreckenflugzeuge und elf Mittelstreckenjets am Boden bleiben. Darunter sind sechs Maschinen des Superjumbos Airbus A380, die ohnehin ab 2022 an den Hersteller Airbus zurückgehen sollten. Auch das Langstreckenangebot der Eurowings wird deutlich verkleinert, wie der Vorstand beschlossen hat.

Zudem soll die bereits vor der Krise festgelegte Zielsetzung von Eurowings, den Flugbetrieb auf eine Einheit zu bündeln, nun beschleunigt umgesetzt werden, teilte Lufthansa mit. „Der Flugbetrieb der Germanwings wird beendet“, hieß es. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelte weiterhin das Ziel, möglichst vielen eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Lufthansa Group zu bieten. Dazu solle über neue Beschäftigungsmodelle verhandelt werden.

Germanwings fliegt mit 30 Maschinen für die Lufthansa-Tochter Eurowings, die das Billig-Segment abdeckt. Freilich: Die rund 1400 Beschäftigten bei Germanwings – 900 in der Kabine und 500 im Cockpit – bezogen bislang weiter ihr volles Gehalt, obwohl sie nichts zu tun hatten. Grund: Lufthansa lehnte es ab, einen seit Mitte komplett verhandelten Tarifvertrag über Kurzarbeit bei Germanwings zu unterzeichnen.

„Vernunft ist Gebot der Stunde“

Bei der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) und bei der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo schüttelte man darüber den Kopf. Der Lufthansa-Vorstand wolle offenbar die Krise nutzen, um „strukturelle Veränderungen“ durchzudrücken, hieß es bereits am Montag. Zugleich richteten die beiden Gewerkschaften eine Petition und einen eindringlichen Appell an die Entscheidungsträger der Lufthansa: „Menschlichkeit und wirtschaftliche Vernunft sind das Gebot der Stunde.“

Der Flugbetrieb von Eurowings ist auf vier Gesellschaft verteilt – auf Eurowings, zwei für Langstrecken und auf Germanwings. Lufthansa will alle Betriebe bei Eurowings bündeln. Allerdings gilt bei Germanwings eine Vereinbarung von 2018. Damals hatte der Vorstand eine Bestandsgarantie für die Linie bis Mitte 2022 gegeben, verbunden mit der Option, dann zumindest Teile der Flotte weiter für Lufthansa zu betreiben. Vorstandschef Spohr hat aber bereits betont, dass Lufthansa nach der Krise deutlich schlanker aufgestellt werden müsse – mit weniger Flugzeugen und damit auch mit weniger Personal. (mit dpa)

