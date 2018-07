Lufthansa trotzt allen Widrigkeiten

Anzeige

Reichlich Ärger bei Eurowings

Während Lufthansa und Swiss in den ersten sechs Monaten ihren Betriebsgewinn steigern konnten, rutschte Eurowings deutlich in die roten Zahlen. Der Betriebsverlust addierte sich auf fast 200 Millionen Euro. Svensson begründet dies mit Einmal-Kosten für die Integration der übernommenen Teile sowie der 77 Flugzeuge von Air Berlin. Der Einbau in die eigene Flotte habe länger gedauert als erwartet.

Allerdings zog Eurowings wegen einer Reihe von Flugausfällen und Verspätungen den Ärger vieler Passagiere auf sich. „Aufgrund unterschiedlicher Ereignisse und Entwicklungen, auf die wir teilweise keinen Einfluss hatten, sind wir langsamer und leider auch nicht so störungsfrei wie geplant vorangekommen“, bedauert der Vorstand die Unannehmlichkeiten für „viele Fluggäste“. Eurowings arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Probleme. Der Billigflieger soll laut Svensson in drei bis vier Jahren so profitabel sein wie die wichtigsten europäischen Konkurrenten, also etwa wie Easyjet oder Ryanair.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018