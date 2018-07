Lufthansa verkraftet teuren Sprit und Air-Berlin-Integration

Anzeige

Die Eingliederung von Geschäftsteilen und Flugzeugen der pleite gegangenen Rivalin Air Berlin macht der Billigtochter Eurowings zu schaffen. Lufthansa-Finanzvorstand Ulrik Svensson bezifferte die einmaligen Integrationskosten auf rund 170 Millionen Euro in diesem Jahr. Ende September sollen endlich sämtliche von Air Berlin übernommenen Jets bei der Tochter Eurowings integriert sein. Im ersten Halbjahr lag der operative Verlust der Airline bei 199 Millionen Euro. Auch für das Gesamtjahr erwartet das Management rote Zahlen. 2019 soll die Gesellschaft aber wieder profitabel sein.

Im Konzern sind die Durchschnittserlöse pro Ticket im ersten Halbjahr bei einem deutlich ausgebauten Angebot um 1,3 Prozent gestiegen. Am stärksten war dabei laut Svensson die Verkehrsregion über dem Nordatlantik. Für das zweite Halbjahr erwartet das Unternehmen stabile Erlöse. Die zusätzlichen Einnahmen halfen dabei, die stark gestiegene Kerosinrechnung zu begleichen, die 2018 rund 6 Milliarden Euro betragen soll, rund 850 Millionen mehr als im Vorjahr.

Ebenfalls negativ ins Kontor schlugen Engpässe und Streiks bei europäischen Flugsicherungen sowie ungewöhnlich viele Wetterstörungen im ersten Halbjahr. Svensson bezifferte die zusätzlichen Kosten inklusive der Passagier-Entschädigungen auf 70 bis 80 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr erzielte der Lufthansa-Konzern einen Umsatz von 16,9 Milliarden Euro. Bereinigt um eine veränderte Rechnungslegung entspricht dies einem Anstieg von rund 5 Prozent.

Weitere Übernahmen anderer Fluggesellschaften sind derzeit nicht in Sicht. Im Fall der Alitalia sei die italienische Regierung am Zug, sagte Svensson. Lufthansa habe in ihrem Konzept eine sehr viel kleinere Gesellschaft auf einer ganz anderen Kostenbasis vorgeschlagen. Zuletzt hatte die neue Regierung im Rom betont, die Mehrheit in italienischer Hand halten und möglichst viele Jobs sichern zu wollen. Auch der deutsche-britische Reisekonzern Thomas Cook scheint nicht gewillt, seine Flugzeugsparte mit der deutschen Marke Condor abzugeben. Man habe dazu keine Pläne, erklärte der Vorstandschef Peter Fankhauser.